Opnieuw drie aanhoudingen voor avondklokrellen Rotterdam-Zuid

Het drietal is herkend op beelden die van de rellen zijn gemaakt. De jongste was te zien op beelden van de vernielingen bij supermarkt Dirk. De 19-jarige Rotterdammer was bij het omgooien van een container en het in brand steken van een kunstwerk op de Groene Hilledijk. De Ridderkerker werd tijdens de rellen al opgepakt, maar is nu opnieuw aangehouden omdat hij op nieuwe beelden herkend is.

Op de avond van de rellen zelf werden zo'n zestig mensen aangehouden. Sinds de start van het onderzoek zijn tot nu toe zeven verdachten aangehouden. Twee verdachten (20 en 17 jaar) meldden zich afgelopen donderdag en zondag bij het politiebureau nadat zij zichzelf hadden herkend op de beelden.



In totaal zitten vijf verdachten nog vast. De minderjarige Rotterdammers van 12 en 17 jaar zijn vrijgelaten, maar zijn nog wel verdachte.

Het tv-programma Opsporing Verzocht vertoont dinsdagavond opnieuw beelden van verdachten. Eerder werden al beelden getoond in het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond.