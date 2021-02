Rechter verbiedt avondklok: dit zijn de gevolgen

De rechter in Den Haag heeft bepaald dat de avondklok in Nederland moet worden ingetrokken. Dat is besloten in een kort geding dat door de Stichting Viruswaarheid.nl, was aangespannen. Wat betekent deze uitspraak? Vijf vragen over deze ingrijpende en voor velen verrassende beslissing.

1. Waarom moet de avondklok worden ingetrokken?

Het kabinet heeft gebruik gemaakt van een speciale spoedwet, die in uitzonderlijke gevallen wordt ingezet. De rechter noemt bijvoorbeeld een acute dijkdoorbraak: zonder allerlei partijen te raadplegen worden dan een noodmaatregel genomen. In dit geval is er wél eerst uitgebreid met meerdere partijen gepraat. De rechter zegt daarom dat het acute, spoedeisende karakter er niet meer was. De Tweede Kamer was akkoord met de spoedwet, de Eerste Kamer nog niet.

De Rotterdamse advocaat Frank van Ardenne zegt dat het kabinet daarmee eigenlijk twee fouten heeft gemaakt. "In het parlement is een onjuiste procedure gevolgd."

Het juiste traject zou volgens de advocaat zijn geweest een aparte wet te maken voor de avondklok, die netjes via beide Kamers is goedgekeurd. "Het betreft een grondrecht. Beperking moet dan zeer zorgvuldig verlopen."

De rechter zegt ook dat de noodzaak van een avondklok überhaupt niet goed is onderbouwd door de Staat. "De druk op de zorg is momenteel minder groot dan eerder het geval is geweest."

2. Wordt de avondklok direct ingetrokken?

De rechter heeft bepaald dat de avondklok onmiddellijk moet worden ingetrokken. De Staat is wel in hoger beroep gegaan en dat dient dinsdagmiddag. Als de hogere rechter hetzelfde beslist, dan krijgt de Staat de opdracht de avondklok in te trekken. De Staat zou die opdracht naast zich neer kunnen leggen, maar dat is zeer ongebruikelijk.

In het hoger beroep dat nu is aangespannen, vraagt de Staat om het intrekken van de avondklok voorlopig op te schorten. De Staat wil dus dat de avondklok voortduurt zolang de hogere rechter nog geen definitieve beslissing heeft genomen.

3. Wat betekent het intrekken van de avondklok voor de andere coronamaatregelen?

Daar heeft het geen gevolgen voor. De rechter heeft nu alleen een oordeel geveld over deze spoedwet en in dit specifieke geval gezegd dat het instellen van de avondklok geen juridische basis heeft. Viruswaarheid heeft meer procedures aangespannen tegen de Staat, maar die zijn vrijwel allemaal verloren.

4. Vervallen nu ook de avondklok-boetes die zijn opgelegd?

De boetes die zijn opgelegd aan burgers die de avondklok hebben geschonden, hebben volgens de rechter geen juridische basis. Als ook in hoger beroep wordt gesteld dat de avondklok onrechtmatig is, dan kunnen burgers proberen de boetes ongedaan te krijgen. In juridische termen heet dat vragen om een herziening.

Advocaat Van Ardenne, die in een andere corona-procedure -de ' Schiedamse gebakjeszaak '- cliënten bijstaat, zegt dat de Staat ook kan proberen de boetes in één klap omgedaan te maken. "Het Openbaar Ministerie zou daartoe kunnen besluiten. Zo'n herstelactie zou in ieder geval de rompslomp van heel veel procedures voorkomen."

5. Deze beslissing komt voor veel mensen als een donderslag bij heldere hemel. Hoe kan dat?

Veel burgers zullen wellicht hebben vertrouwd op de beslissingen die de overheid voortdurend neemt om het coronavirus te bedwingen en die spoedeisend lijken. Daar komt bij dat Viruswaarheid, de club van Rotterdammer Willem Engel, tot nu toe vrijwel uitsluitend kansloze procedures heeft gevoerd. Hun argumenten zijn daarom niet serieus genomen.

"Onterecht", zegt Frank van Ardenne. " Ons kantoor wees er drie weken geleden al op dat deze spoedwet niet zomaar kan gelden. De avondklok heeft op dit moment geen legitieme basis, dat wordt in juridische kringen al langer gezegd. Juist in tijden van een crisissituatie moeten de fundamentele rechten van mensen beschermd worden en de afwegingen zorgvuldig zijn. Het kabinet was niet in de problemen gekomen als was gekozen voor een al dan niet beperkte noodtoestand. Regeren is vooruitzien."

Ook de Raad van State heeft op 1 februari aangegeven dat het vooraf raadplegen van de Tweede Kamer niet past bij een spoedmaatregel en dat het kabinet dus een ander traject had moeten doorlopen.