Kabinet maakt spoedwet handhaven avondklok, Rutte roept iedereen op zich aan de avondklok te houden

Het kabinet gaat een spoedwet maken om de avondklok te kunnen handhaven. Demissionair minister van Justitie Grapperhaus zegt dat de spoedwet "ten overvloede" is. Hij benadrukt dat hij hoopt dat het hoger beroep voldoende is om de maatregel te kunnen handhaven.

"We gaan niet in beroep vanwege interessante juridische discussie, maar omdat we de maatregel echt nodig vinden."

Het kabinet heeft geen moment gedacht aan het per direct schrappen van de maatregel, zegt demissionair minister-president Rutte. "We zijn nog steeds erg bezorgd over de Engelse variant, de avondklok is juist ingevoerd om voor te zijn dat door deze variant het aantal besmettingen weer omhoog gaat. We hebben die avondklok echt nodig.

"Het opschorten van de maatregel zou direct een ernstig gevolg hebben voor het bestrijden van het coronavirus", zegt Rutte. Hij roept dan ook iedereen met klem op zich te houden aan de avondklok.

Geen middel, maar doel

"Als de avondlok op dit moment niet op de juiste juridische basis zou berusten, dan betekent dat nog niet dat hij niet nodig is. De avondklok is geen middel maar een doel, om het virus zoveel mogelijk onder controle te houden."

De voorzieningenrechter in Den Haag heeft dinsdagochtend besloten dat de avondklok per direct moet worden opgeheven.

Om de avondklok in te voeren, is gebruik gemaakt van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Via die wet kan in noodgevallen regels worden ingevoerd, zonder eerst te overleggen met de Tweede en de Eerste Kamer.

Spoedappèl

De Nederlandse Staat gaat het opheffen van de avondklok door de rechter aanvechten. Via een zogeheten spoedappèl wordt de rechter gevraagd de uitspraak in afwachting van het hoger beroep te schorsen.

Het verzoek om schorsing dient om 16.00 uur vanmiddag.