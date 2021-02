Liveblog: Avondklok blijft komende dagen van kracht, volg hier alle ontwikkelingen rond de avondklok

De avondklok is dinsdag hét onderwerp van gesprek in Nederland en onze regio, nadat de voorzieningenrechter in Den Haag besloot dat de coronamaatregel per direct moet worden opgeheven. In dit liveblog blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen.

• Het begon vanochtend allemaal met het oordeel dat bij de huidige avondklok geen sprake is van een 'bijzondere spoedeisendheid', die nodig is voor een Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg).

• De Nederlandse staat gaat in hoger beroep tegen de schorsing van de avondklok. De rechter is gevraagd de avondklok te handhaven zolang er geen definitieve beslissing is genomen. Het hoger beroep diende dinsdagmiddag vanaf 16:00 uur, maar werd al snel geschorst. Jurist Jeroen Pols en Willem Engel van Viruswaarheid protesteerden, betichtten de rechters van vooringenomenheid en besloten de raadsheren te wraken.

• De wrakingskamer van het gerechtshof in Den Haag heeft het wrakingsverzoek van Viruswaarheid afgewezen

• De avondklok blijft de komende dagen van kracht. De uitspraak van de Haagse rechtbank dat de avondklok per direct moet worden opgeheven, is geschorst.

• Het kabinet gaat een spoedwet maken om de avondklok te kunnen handhaven.

• Wat betekent de uitspraak van de rechter precies? Klik hier voor vijf vragen en antwoorden over deze ingrijpende en voor velen verrassende beslissing.

21:05

Deze twee demonstranten begeven zich na de avondklok nog op straat. "Ik kom op voor mijn vrijheid."







20:59

Op straat is het rustig. De politie is wel zichtbaar aanwezig.







20:55

Ook Fred Westerbeke, Politiechef Eenheid Rotterdam, reageert op het nieuws dat Willem Engel, de voorman van Viruswaarheid felicitaties heeft ontvangen van de politie. Het gaat volgens Westerbeke om een agent die

in contact staat met Engel. "Ik benadruk dat dit niet het standpunt is van de politie en dat felicitaties hier niet op zijn plaats zijn."







20:48

"De politie vindt felicitaties niet op zijn plaats", zegt korpschef van de nationale politie, Henk van Essen. Hij reageert daarmee op het nieuws dat de politie in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag de voorman van Viruswaarheid hebben gefeliciteerd met de overwinning. "Er is nog steeds een gezondheidscrisis. Wij blijven ons inzetten tegen verspreiding van het virus."







20:39

De avondklok blijft de komende dagen van kracht. De uitspraak van de Haagse rechtbank dat de avondklok per direct moet worden opgeheven, is geschorst. Totdat vrijdag de zaak inhoudelijk verder wordt behandeld, moet iedereen tussen 21:00 en 04:30 uur binnen blijven, tenzij hij of zij een geldige reden heeft buiten te zijn.

20:25

"In afwachting van de uitspraak van de rechter in het hoger beroep over de #avondklok wordt iedereen opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven", zegt veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

20:10

De zitting is geschorst. De raadsheren gaan in beraad. Hoe lang het beraad duurt, is nog niet bekend.



20:00

De landsadvocaat zeg dat de voorzieningenrechter van de Haagse rechtbank zijn eigen oordeel boven het deskundige oordeel van het OMT heeft gesteld en boven dat van de Tweede Kamer. Het is van het allergrootste belang dat de avondklok van kracht blijft, in ieder geval totdat het hof zich erover heeft uitgesproken, zei hij.

Momenteel is de advocaat van Viruswaarheid aan het woord. Het is spannend of er vóór 21:00 uur - het tijdstip waarop de avondklok ingaat - er een uitspraak is.



19:25

RIVM-baas Jaap van Dissel legt op dit moment aan de raadsheren van het Gerechtshof in Den Haag het belang van de avondklok uit. "Nederland verkeert in een fragiele situatie", zegt hij. "De besmettingen zijn wel gedaald, maar als deze maatregel (avondklok - red.) wordt teruggedraaid, zullen de besmettingen weer toenemen."



19:05

De wrakingskamer van het gerechtshof in Den Haag heeft het wrakingsverzoek van Viruswaarheid afgewezen. De vier argumenten die de actiegroep naar voren bracht waaruit de vooringenomenheid van de raadsheren zou moeten blijken, zijn stuk voor stuk afgewezen. Het spoedappèl gaat nu verder met de raadsheren die daar oorspronkelijk voor aangewezen waren.

18:32

De politie Rotterdam blijft vanavond onverminderd aanwezig op straat, ongeacht de beslissing van het Gerechtshof of de avondklok nu wel of niet blijft gelden. Buiten dat besluit om blijft het verboden om groepen te vormen op straat.

18:03

De politie Rotterdam bevestigt een felicitatie aan Willem Engel nadat Viruswaarheid vanmorgen gelijk kreeg in een zitting tegen de staat over de avondklok. Engel zei tegen de wrakingskamer dat de politie Amsterdam, Den Haag en Rotterdam hem feliciteerden met de overwinning. De politie laat weten in goed contact te staan met Engel, maar de felicitatie was neutraal, puur vanuit de verbinding.

18:00

De wrakingskamer van het gerechtshof in Den Haag kwam even na half zes weer bijeen om te beslissen op het wrakingsverzoek van Viruswaarheid. De zitting is inmiddels geschorst. Naar verwachting zal de wrakingskamer tussen 18:30 en 19:00 uur uitspraak doen.

17:55

De supermarkten houden zich aan de avondklok.

17:45

De invoering van de avondklok heeft heeft tot nu toe voor veel ophef en beroering gezorgd. De avondklok werd op 23 januari ingesteld om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. De dagen erna stonden in het teken van rellen en angst voor rellen. Rellen die gepaard gingen met plunderingen op de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk.



De ravage in Rotterdam-Zuid was groot.

17:30

Een kleine meerderheid van de stemmers op onze Rijnmond-poll is blij met het eventuele schrappen van de avondklok. 33 procent van de ruim 4800 stemmers vindt de coronamaatregel buitenproportioneel. Een kleine 32 procent van de stemmers krijgt juist een angstig gevoel van het besluit van de rechtbank in Den Haag. Die groep is bang dat de coronacijfers weer hoog oplopen als de avondklok wordt afgeschaft.

17:15

Wrakingskamer opgeroepen in zaak van Staat tegen Viruswaarheid

Nadat de zitting rond de avondklok werd hervat, zei de voorzitter van het Haagse gerechtshof dat er een wrakingskamer wordt samengesteld die zich over het wrakingsverzoek van Viruswaarheid moet buigen.

Viruswaarheid zegt dat de raadsheren van het hof van vooringenomenheid blijk hebben gegeven. De jurist van de actiegroep gaf vier voorbeelden. De eerste is dat het hof het hoger beroep van de Staat spoedeisend vindt, terwijl de rechtbank vandaag met een uitgebreid vonnis is gekomen. Dat moet eerst zorgvuldig bestudeerd worden, zegt Viruswaarheid.

Het tweede argument is dat de voorzitter van het hof per vergissing de oude naam van Viruswaarheid gebruikte, Viruswaanzin. Verder zou de rechter ten onrechte hebben gezegd dat alleen de advocaat van Viruswaarheid het woord mag voeren. "Dat staat nergens in de wet", zei jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid.

Het laatste argument was dat Viruswaarheid geen eigen journalist mocht meenemen. Dat was in verband met de coronabeperkingen, zei de voorzitter. De argumenten zijn op papier gezet en worden door een wrakingskamer bestudeerd. Die moet besluiten of de raadsheren inderdaad van vooringenomenheid blijk hebben gegeven, en of er nieuwe raadsheren moeten worden aangesteld. Het is onduidelijk hoelang dit gaat duren.

16:40

Bestuursrechtadvocaat Remko Wijling: 'Uitspraak kwam bijna als verwacht'

16:24

Het gerechtshof in Den Haag wil het hoger beroep van de Staat tegen het opheffen van de avondklok aanstaande vrijdag inhoudelijk behandelen. De actiegroep Viruswaarheid maakte daar bezwaar tegen, omdat ze dan niet genoeg tijd zou hebben om de zaak voor te bereiden. Maar het gerechtshof legde dat terzijde. Jurist Jeroen Pols en Willem Engel van Viruswaarheid protesteerden, betichtten de rechters van vooringenomenheid en willen wraken.

De zitting is nu geschorst.

16:20

De supermarkten die bij de brancheorganisatie CBL zijn aangesloten houden zich aan de avondklok, of het gerechtshof in Den Haag vandaag een streep haalt door het besluit van de rechtbank of niet. Dat heeft het CBL bekendgemaakt na overleg met de leden. Eerder vandaag leek het er nog op dat supermarkten na 21.00 zouden openblijven

De aangesloten supermarkten volgen het dringende advies van demissionair premier Rutte aan iedereen om zich hoe dan ook aan de avondklok te houden. "Het opschorten van de maatregel zou direct een ernstig gevolg hebben voor het bestrijden van het coronavirus", zei hij.

16:08

16:05

"Op het moment dat deze uitspraak van de rechtbank Den Haag vast komt te staan, dus ook in hoger beroep gesteld wordt dat er geen legitieme basis was voor deze avondklok, betekent dat dat de boetes zouden moeten komen te vervallen", vertelt advocaat Frank van Ardenne over de afgelopen weken uitgedeelde avondklokboetes.

"Mensen kunnen daar een herziening voor aanvragen, waarmee ook het geld kan worden teruggevraagd. Maar ik zou ervoor pleiten dat het Openbaar Ministerie in de systemen door middel van de zoekterm 'avondklok' alle boetes bundelt, ze vervolgens vernietigt en de mensen die een boete hebben betaald het geld terugbetaalt."

15:25

Het RIVM meldt dinsdag 277 nieuwe coronabesmettingen in onze regio. Dat zijn er meer dan de 237 van maandag, maar minder dan de 313 van zondag en de 419 van afgelopen zaterdag.

De meeste nieuwe besmettingen in onze regio komen uit Rotterdam (104), gevolgd door Schiedam (21), Nissewaard (16) en Goeree-Overflakkee (13).

Er zijn verder vijf nieuwe sterfgevallen door het coronavirus in onze regio. Het gaat om inwoners van Capelle aan den IJssel, Gorinchem, Papendrecht, Rotterdam en Zwijndrecht.

Verder meldt het RIVM elf nieuwe ziekenhuisopnames.

De afgelopen week zijn er landelijk 25.229 positieve tests bij het RIVM gemeld. Dat zijn er ongeveer evenveel als de zeven dagen daarvoor. Iets minder mensen hebben zich laten testen, waarschijnlijk vanwege de winterse omstandigheden.

15:15

Het besluit van de rechter dat de avondklok onrechtmatig is en direct moet worden opgeheven is een flinke opsteker voor Nederland, reageert Viruswaarheid-voorman Willem Engel bij de NOS. "Ik ben er heel tevreden mee."

De actievoerder had naar eigen zeggen het geloof in eerlijke rechtspraak verloren, omdat zijn organisatie eerdere rechtszaken tegen de Staat heeft verloren. "Ik ben blij dat ik ongelijk heb gekregen en dat de rechter wel recht spreekt."

Eind vorig jaar ging Rijnmond-verslaggever Paul Verspeek uitgebreid in gesprek met Rotterdammer Willem Engel. Lees hier het hele verhaal terug of luister hieronder naar de podcast:

14:15

Het kabinet heeft geen moment gedacht aan het per direct schrappen van de avondklok, zei Rutte op de persconferentie. Hij noemde het een buitengewoon effectieve maatregel die naar verwachting tussen de 8 en 13 procent minder besmettingen oplevert. Opheffen is daarom "niet verstandig".

Rutte wees er ook op dat het kabinet nog steeds erg bezorgd is over de Engelse variant, die besmettelijker is dan de klassieke variant van het virus. "De avondklok is juist ingevoerd om voor te zijn dat door de Engelse variant het aantal besmettingen weer omhoog gaat. We hebben die avondklok echt nodig."

Hij noemde het opheffen van de avondklok "een tegenvaller".

14:10

Demissionair premier Rutte legde rond 14:00 uur op de persconferentie uit waarom er hoger beroep is aangetekend tegen het schorsen van de avondklok. "Het opschorten van de maatregel zou direct een ernstig gevolg hebben voor het bestrijden van het coronavirus." Hij roept dan ook iedereen met klem op zich te houden aan de avondklok.

"Als de avondlok op dit moment niet op de juiste juridische basis zou berusten, dan betekent dat nog niet dat hij niet nodig is. De avondklok is geen doel maar een middel, om het virus zoveel mogelijk onder controle te houden."