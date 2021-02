De politie heeft in een woning aan de Buizerdhoek in Spijkenisse een vuurwapen, een stroomstootwapen en drugs gevonden, waaronder wietplanten. De bewoner, een vrouw van 29, is aangehouden.

In het huis was ook een 29-jarige man uit Hoogvliet aanwezig, die is ook aangehouden. In zijn huis aan de Tijmweg in Hoogvliet lag ook drugs, bleek toen het team parate eenheid van de politie daar binnenviel.

De politie onderzoekt of het vuurwapen echt is en welke drugs er precies is gevonden.