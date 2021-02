Documenten 25 kinderen openbaar door datalek in onderwijsplatform

De fout zat in het platform Onderwijs Transparant (OT). Via dat platform delen onderwijsinstellingen onder meer de documenten (over prestaties en zorg) van kinderen die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan. Daar ging het ook in dit geval om, de gelekte gegevens kwamen uit 2020. De 25 kinderen van wie de schoolresultaten op de verkeerde plek terecht kwamen, zaten op scholen in Rotterdam, Dordrecht, Waterland (Noord-Holland) en Haaglanden.

244 documenten

Volgens een woordvoerder van OT ging het om 244 documenten van de 25 leerlingen, waaronder NIO-toetsen, adviezen en meer. Die waren vorig jaar door een bug in het systeem aangemaakt, zonder dat de stukken aan een dossier van een leerling waren gekoppeld. De documenten bleven al die tijd onopgemerkt. Tot de directeur van de Rotterdamse basisschool vrijdag inlogde en op de stukken stuitte. Hij meldde het probleem vervolgens bij OT.

"De directeur heeft op twee documenten van één leerling geklikt", zegt een woordvoerder van OT. "Maar toen het systeem de stukken wilde downloaden, heeft hij de actie afgebroken. Dus niemand heeft onbevoegd documenten ingezien. We overleggen nu welke ouders we moeten informeren en hoe we dat gaan doen."

Volgens de woordvoerder van Onderwijs Transparant is het lek gedicht. "Ook wij zijn niet onfeilbaar. We zijn blij met de actie van de directeur. Zo wordt ons systeem nog veiliger."