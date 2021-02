Zeven artiesten uit de regio genomineerd voor de Edison Popprijs 2020

De Rotterdamse Davina Michelle is genomineerd voor haar nummer My Own World in de categorie pop. In die categorie is ook Tabitha genomineerd met haar debuutalbum 'Hallo met mij'. Zij zat op de Rotterdamse Pop Academie.

Ook regiogenoten rapper Kevin, zangeres Sevadaliza, André Hazes junior, Dinand Woesthoff en Merol zijn genomineerd voor een Edison.

De Edison is de oudste muziekprijs in ons land en wordt al sinds 1960 uitgereikt in de genres klassiek, jazz en pop. De winnaars krijgen een bronzen beeldje van beeldhouwer Pieter d'Hont.

De uitreiking van de prijs is eind maart.