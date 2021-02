Rellen, plunderingen en boetes: dit bracht de invoering van avondklok teweeg in onze regio

Rellen die gepaard gingen met plunderingen op de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk. De ravage in Rotterdam-Zuid was groot.



De eigenaar van een supplementenwinkel aan de Groene Hilledijk zag live op sociale media hoe relschoppers een enorme ravage aanrichtten in zijn zaak. Potten vlogen door de winkel, een deel van de inboedel werd meegenomen en alles werd kort en klein geslagen.

Volgens de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb is er aan zeker 300 duizend euro schade aangericht tijdens de rellen en plunderingen. Hierop opende minister Grapperhaus een schadefonds geopend voor ondernemers van wie het bedrijf is getroffen door de avondklokrellen.

Inmiddels zijn ruim zestig relschoppers opgepakt. Hiervoor deelde de politie beelden van meerdere verdachten, onder meer in Bureau Rijnmond. De jongste verdacht die is aangehouden is 12 jaar oud. Vandaag werden opnieuw drie verdachten aangehouden.

Elders in de regio bleef het rustig. In Dordrecht werd een aantal boetes uitgedeeld en een aanhouding verricht. In Gorinchem werden twee mensen gearresteerd die hadden opgeroepen om te gaan rellen.

Wie de avondklok overtreedt en tussen 21:00 uur 's avonds en 04:30 's ochtends buiten is zonder geldige reden, krijgt een boete van 95 euro. "Er zijn inmiddels in heel Nederland meer dan 26 duizend boetes uitgedeeld voor het overtreden van de avondklok", laat een woordvoerder van de politie weten.

Wat er nu met de boetes gebeurt als de avondklok wordt opgeheven, is nog niet bekend.

De rechter in Den Haag heeft dinsdagochtend bepaald dat de avondklok moet worden ingetrokken. Dat is besloten in een kort geding dat door de Stichting Viruswaarheid.nl was aangespannen.

Het kabinet gaat een spoedwet maken om de avondklok te kunnen handhaven. Demissionair minister van Justitie Grapperhaus zegt dat de spoedwet "ten overvloede" is. Hij benadrukt dat hij hoopt dat het hoger beroep voldoende is om de maatregel te kunnen handhaven.