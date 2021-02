Voorzitter Rotterdamse voetbalclub Steeds Hooger: 'We laten ons niet opknippen'

Het was even schrikken toen de voorzitter van voetbalclub Steeds Hooger dinsdag het nieuwe voorstel van wethouder Sven de Langen zag. Eén van de mogelijkheden: zijn Rotterdamse voetbalclub opknippen en de leden over andere clubs verdelen. "Onbespreekbaar", zegt Sander Vis.

De toekomst van het complex langs de Kanaalweg in Rotterdam-West is de laatste weken een terugkerend onderwerp in de Rotterdamse gemeenteraad. Oorspronkelijk was het plan om de accommodatie van de voetbalvereniging uit te breiden ten koste van volkstuinen. Maar sinds de tuinders de raadsleden hebben bestookt met tal van brieven en handtekeningen, lijkt de discussie terug bij af.



Ooit leek het voortbestaan van Steeds Hooger (van 1907) twijfelachtig. De vereniging had alleen nog een paar seniorenelftallen. Velen rekenden op een fusie met 'buurman' RVV Blijdorp van de Blijdorpse Polder, naast Neptunus. Maar zover kwam het niet.

De metamorfose van de omgeving van het Roel Langerakpark had grote gevolgen. Daarbij kwam dat steeds meer jonge gezinnen in de wijken Blijdorp en Bergpolder kwamen wonen. Het gevolg was een groei van de voetbalclubs die niet was voorspeld.

Naar de Noorderbocht

RVV Blijdorp moest van de Blijdorpse Polder, naast de dierentuin, op zoek naar een nieuw onderkomen. Dat werd een leeg terrein aan de Noorderbocht, naast het CBR. Daar speelden ooit clubs als SCV Garuda en Score High, totdat er plannen waren voor een nieuwe gevangenis. Die kwam er nooit. RVV Blijdorp vond er een mooie nieuwe stek.

Ook de club Steeds Hooger groeide. Voorzitter Sander Vis: "Op verzoek van mensen uit de wijk zijn we met jeugd begonnen. Dat ging zo goed dat we nu dus ruimte nodig hebben. Niet voor niets is al in 2017 de motie 'Steeds Hooger moet groter' door de raad aangenomen. We hadden alle hoop op een tweede veld. Het nieuwe voorstel heeft ons verbaasd."

Naar HWD of Leonidas

Zo schrijft wethouder De Langen (CDA) dat is onderzocht waar de vereniging zou kunnen inhuizen, zoals bij HWD (Taludweg) en Leonidas (Schiebroek). Vis: "Dat doe je de leden toch niet aan? Net zoals het opsplitsen van de vereniging. Dat is toch aan ons als club om dat te beslissen?"

Donderdag zou de gemeenteraad een besluit moeten nemen. Maar gezien het voorstel is het de vraag of de Rotterdamse raad wel een besluit kan of gaat nemen. "Uitstel lijkt mij ook niet onmogelijk", besluit Vis.