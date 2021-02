Proef op het Melanchthon College in Schiebroek: klassikaal les op anderhalve meter

Praktijktest: weer klassikale lessen op Melanchthon in Schiebroek

De brugklassers en de bovenbouwers van het Melanchthon College in Schiebroek krijgen weer klassikaal les. De school doet mee aan een proef met corona-sneltesten en daardoor kunnen ze de deuren openen voor steeds meer leerlingen. "Dit is veel beter! Mijn cijfers gingen thuis achteruit!"

De leerlingen zijn deze maandag stuk voor stuk blij dat ze weer naar school kunnen. Dat ze in de klas op anderhalve meter afstand moeten zitten en in de gangen een mondkapje moeten dragen, maakt ze niets uit. Eindexamenleerling Gijs: "Ik ben er blij mee! Thuiswerken is geen ideale situatie. Het lastig om alles te volgen."

Kijk hieronder naar de reportage op het Melanchthon College. De tekst gaat verder onder de video:

De leerlingen zijn ook blij dat ze hun klasgenoten weer kunnen zien. "Dit is veel beter dan online! Je hoort dan niets van je klasgenoten. Alleen op de app, maar dat is toch anders."

Proef met sneltesten

Het Melanchthon College is een van de vijf scholen uit de regio die mee doen met het corona-sneltest experiment. Zodra een leerling positief getest is op het coronavirus, kan de hele klas zich laten testen op school. De uitslag daarvan volgt binnen een uur. Drie dagen na deze test wordt een tweede test afgenomen op school. Zo wordt voorkomen dat een grotere groep uit voorzorg thuis moet blijven én wordt een potentiële brandhaard snel in de kiem gesmoord.

"Wij hebben gezien dat het super belangrijk is om leerlingen weer naar school te laten gaan. Ook voor hun emotionele welzijn. We willen alles in het werk stellen om dat veilig te laten gebeuren", vertelt directielid Marleen Brummelink.

Het experiment is eind januari gestart en tot nu toe is het één keer voorkomen dat leerlingen getest moesten worden. Als het aan het Melanchton College in Schiebroek ligt, dan mogen alle leerlingen na de zomer weer naar school komen.