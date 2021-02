Boetes voor bedrijven die douanepapieren niet op orde hebben en vrachtverkeer opstoppen

Ferrymaatschappij DFDS in Vlaardingen neemt extra maatregelen tegen bedrijven die, ondanks herhaalde waarschuwingen, nog steeds hun douanepapieren niet of verkeerd invullen. "We overwegen nu boetes uit te delen van een paar honderd euro per trailer. Of we gaan het aantal trailers dat ze mee mogen nemen beperken, net zo lang tot ze hun zaken wel op orde hebben," zegt Lucien Stötefalk van DFDS.

De general manager vertelde dit tijdens een werkbezoek van staatssecretaris Alexandra van Huffelen (douanezaken) aan de ferryterminal. Ze liet zich informeren over het verloop van het vrachtverkeer naar Engeland, nu het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten. "De overgang duurt langer dan gedacht," zei Stötefolk. "Dat valt ons eerlijk gezegd wel tegen."

Douanehoofd Jan Kamp bevestigde dit beeld. "De afhandeling van het vrachtverkeer gaat de laatste weken iets beter, maar nog steeds is 20 a 30 procent van de documenten niet goed ingevuld. Dat loopt al snel op tot tienduizenden formulieren over de afgelopen zeven weken. Vooral de Britten hebben het zwaar onderschat. En de leercurve gaat nog niet snel genoeg omhoog."

Rocket science

Kamp: "Dat douaneverkeer is geen rocket science, en toch lijken sommige vervoerders hardleers. Vooral de Engelsen zijn onvoldoende ingespeeld op de veranderingen, maar ook sommige Nederlandse bedrijven verzaken." Volgens DFDS zijn het opmerkelijk genoeg niet de kleine webwinkels, maar juist twee grote bedrijven die het niet zo nauw nemen met de regels.

En de opstartproblemen zijn bepaald niet goed voor de onderlinge verhoudingen, zegt Stötefolk. "Mensen lopen nu op hun tenen en raken oververmoeid. Daardoor wordt de sfeer grimmiger, ook met de klanten. We proberen iedereen zo goed mogelijk te begeleiden, maar sommigen lijken niet te willen verbeteren."

Het extra documentatiewerk gaat ten koste van de efficiëntie, waardoor langere afhandelingstijden ontstaan en schepen soms niet op tijd kunnen vertrekken. Sommige Nederlandse klanten zijn zelfs afgehaakt vanwege de papieren rompslomp en doen niet langer zaken met het Verenigd Koninkrijk. Ook het trailervervoer is om die reden vaker onbegeleid dan met chauffeur.

Rode kaarten

De terminal van DFDS raakt ondertussen overvol, omdat containers uit het Verenigd Koninkrijk het terrein niet af mogen zolang de papieren niet op orde zijn. Ook komt driekwart van de trailers leeg terug uit Engeland, omdat de Britten opzien tegen de vele documenten en dus geen vracht retour zenden. Al deze containers worden tijdelijk op het terrein geparkeerd, waardoor de boel verstopt raakt. De maatschappij heeft al meerdere rode kaarten uitgedeeld, en gaat nu dus ook boetes uitdelen.

Kamp vreest dat het in dit tempo nog maanden duurt voor de afhandeling beter gaat. "Zeker als vanaf april ook strenger gecontroleerd gaat worden bij de invoer van planten en dieren, vrees ik ellende. Ik denk dat we pas in juni verbetering gaan zien."

Ongerust

De staatssecretaris probeert na afloop van haar werkbezoek positief te blijven, maar kan haar ongerustheid niet verbergen. "Er zijn momenteel weliswaar nog geen grote opstoppingen bij de ferryterminals, maar dat komt ook omdat we nog niet op de oude vrachtvolumes zitten. Bij de meeste bedrijven gaat het ook goed, maar een enkeling heeft moeite met de gevolgen van de harde grens. Het blijft dus nog wel even spannend en is er nog genoeg werk te doen."

Ze adviseert Nederlandse vervoerders zich beter te laten informeren of een douane-agent in de arm te nemen. "Want anders staan die planten en dieren hier op de kade, zonder dat ze het Verenigd Koninkrijk in kunnen. Wij hebben eerder ook al gezien dat een lading zalm en een container met varkenskoppen vanuit Engeland niet door de douane heen kwam. Dat wil je zoveel mogelijk voorkomen."