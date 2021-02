Politiechef Rotterdam: felicitatie aan Willem Engel was niet op zijn plaats

"Ik benadruk dat dit niet het standpunt is van de politie en dat felicitaties hier niet op zijn plaats zijn", zegt Westerbeke. Hij sluit zich daarmee aan bij korpschef Henk van Essen van de politie Nederland. Ook die noemt de felicitatie niet op zijn plaats.

De agent van de eenheid Rotterdam stond vanuit zijn functie in verbinding met Engel. Het is bij de politie gebruikelijk om in contact te staan met allerlei groepen in de samenleving, ook wanneer er bijvoorbeeld demonstraties zijn.

Eerder liet de politie al weten dat de felicitatie een neutrale, sportieve was.

De avondklok blijft, ondanks de uitspraak van vanmorgen, de komende dagen nog even van kracht. De Staat heeft direct na de uitspraak vanmorgen een spoedappel aangevraagd. Het Gerechtshof heeft vlak voor het ingaan van de avondklok besloten dat die nog even van kracht blijft, tot vrijdag inhoudelijk wordt gekeken naar of de avondklok terecht van tafel is geveegd.