Auto verdwijnt in Oude Maas, 91-jarige bestuurder overlijdt

De auto was rond 14:30 uur vanaf parkeerplaats Veerplaat langs de Lindtsedijk in Zwijndrecht te water geraakt. Hij zou geparkeerd hebben gestaan en door een andere auto per ongeluk in het water zijn gereden. De politie onderzoekt nog de precieze toedracht.

In de auto zat een man van 91, die is overleden. Dinsdagmiddag werd met man en macht naar de auto gezocht. De KNRM en duikers gingen de Oude Maas in, maar door de stroming kon de auto niet snel gevonden worden. Later, begin van de avond, werd de auto uit het water gehaald bij Dordrecht.