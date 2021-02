Alblasserdam wil zes jaar door met burgemeester Jaap Paans

Paans is sinds 1 juli 2015 burgemeester van Alblasserdam. De termijn voor een burgemeester is zes jaar, dus dit jaar verstrijkt zijn eerste termijn. Zowel de gemeenteraad als de burgemeester zelf willen graag door in een tweede termijn.

Paans is dankbaar voor de voordracht. "Sinds mijn jeugd koester ik een warme band met Alblasserdam. De verbinding met ons dorp en de Alblasserdammers is sinds mijn installatie als burgemeester alleen maar versterkt. Ik ga in de komende ambtsperiode verder om Alblasserdammer onder de Alblasserdammers te zijn", tekende Alblasserdamsnieuws.nl op uit de mond van de burgemeester.

Fijne collega

Arco Strop, de voorzitter van de vertrouwenscommissie, was lovend over Paans. "In 2014 zochten wij een karaktervolle burgemeester passend bij ons dorp met karakter, en die hebben we gevonden. De afgelopen jaren heeft burgemeester Paans laten zien dat hij warme belangstelling en betrokkenheid heeft bij de gemeente en de gemeenschap. Hij heeft zich een natuurlijk leider en inspirator getoond en bovenal ervaren wij hem als een warm mens en fijne collega."

De aanbeveling van de gemeenteraad gaat als officiële voordracht via de Commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zodra de minister akkoord is met de herbenoeming van burgemeester Paans, wordt hij middels een Koninklijk Besluit voor een tweede termijn beëdigd als burgemeester van Alblasserdam.