Twee aanhoudingen na mogelijke steekpartij Dordrecht

De politie heeft dinsdagavond twee minderjarigen aangehouden voor een mogelijke steekpartij aan de Breitnerstraat in Dordrecht. Een van de twee is ook het slachtoffer.

Er was op de Breitnerstraat in de wijk Oud-Crispijn iemand gevonden met vermoedelijke steekwonden. Vervolgens heeft de politie een stukje verder op, aan de Jacob Marisstraat, een onderzoek ingesteld.

Het minderjarige slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Vooralsnog is niet bekend wat de aanleiding was van het incident.