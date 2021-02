Protest met alcoholvrij bier en zak chips: Paul was één van de handvol demonstranten

Even leek het erop dat de avondklok per direct opgeheven zou worden, maar het gerechtshof besloot dinsdagavond dat de maatregel voorlopig nog even van kracht blijft. Na het ingaan van de avondklok om 21:00 uur moest het dus rustig zijn op straat. Demonstrant Paul dacht daar echter anders over.

Hij fietste een halfuur door de regen om naar de Markthal in Rotterdam te gaan. Daar wilde hij 'opkomen voor zijn vrijheid'. Paul had geen spandoeken bij zich en riep geen leuzen, maar in plaats daarvan dronk hij (alcoholvrij) bier en graaide hij in een grote zak chips. Een grote menigte kwam niet opdagen. Een handvol personen kreeg van Paul een gratis drankje aangeboden.

"Ik had iets meer animo verwacht en gehoopt dat een aantal mensen uit principe hier zou staan", geeft Paul toe. Vlak voor het ingaan van de avondklok om 21:00 uur arriveert hij met zijn fiets, waar een blauwe ballon aan vastzit, bij de Markthal. Paul blijft met een paar voorbijgangers een klein halfuur staan. Eerst krijgt hij, samen met nog een stel, een officiële waarschuwing van de politie. Ze moeten vertrekken. Alleen Paul doet dat niet, waarna hij toch een proces-verbaal krijgt.

Bekijk de reportage in de video hieronder



De politie is preventief in Rotterdam aanwezig, met oog op eventuele feesten die spontaan zouden ontstaan. Rondom station Rotterdam-Blaak rijden politie- en arrestantenbusjes in grote getale heen en weer. Een ijverige motoragent spreekt iedere voorbijganger aan met de vraag of die een avondverklaring op zak heeft.

De Binnenrotte was rond 21:45 uur leeg. De tekst gaat verder onder de foto:



Mensen die niets op straat te zoeken hebben, worden op de bon geslingerd, ook Paul. De boete neemt hij op de koop toe. "Die pak ik uit principe. Dat was ik al van plan", zegt Paul. "Maar ik ga er wel tegen in beroep."

'Maatregelen voegen niets toe'

Na het ingaan van de avondklok was het (zoals verwacht) stil rondom de Markthal. Dat was een wereld van verschil ten opzichte van een kleine maand geleden toen de avondklok in Nederland werd ingevoerd.

Een jonge vrouw, die van haar werk afkomt en met een verklaring op zak op straat mag zijn, heeft begrip voor de avondklok. "Sommige maatregelen moeten genomen worden. De meeste mensen zijn na 21:00 uur toch niet meer buiten. Ik vind het niet erg."

Paul heeft echter een andere mening. "Ik denk dat veel maatregelen niets toevoegen. Dus ik zie niet in waarom onze vrijheden afgenomen worden.