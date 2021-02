Gorkumse breakdancer opent de tweede halve finale van het Europese Songfestival 2021

De 30-jarige Redo, de artiestennaam van Redouan, had zich er in 2020 helemaal op voorbereid. Hij zou toen de openingsact verzorgen. Maandenlang was de Gorkummer bezig zijn act te perfectioneren, maar corona gooide roet in het eten.

Hij wilde toen weinig kwijt over wat hij precies zou doen. "Een supertoffe solo, een spectaculaire openingsact. Ik wil er nog niet te veel over zeggen, want het gaat een andere keer zeker wel door. Er was zoveel voorbereid." Een voorspelling die nu dus uitkomt.

Extra blij

"Het is superfijn dat het nu door kan gaan", reageert Redo. Hij blikt terug op het moment in 2020 dat hij te horen kreeg dat het Songfestival zou worden afgelast. "Ik reed van de repetities naar huis toen de lockdown werd aangekondigd. Een grote teleurstelling. Een onafgemaakt project." Maar dat hij nu alsnog de opening van de tweede halve finale mag verzorgen, maakt hem extra blij.

Volgens Redo vertelt zijn optreden, ondersteund met de muziek van zangeres Eefje Visser, het verhaal waar we nu met z'n allen in zitten. "Jezelf letterlijk uit een donkere periode worstelen. De focus ligt op dans en een persoonlijk verhaal: het overwinnen van tegenslagen."

Een verhaal dat nu op veel mensen van toepassing is. "Vanuit deze donkere periode, werken we toe naar een moment van feestelijke overwinning. Ik hoop dat mensen zichzelf daarin herkennen en dat Eefje en ik door middel van ons optreden mensen kunnen raken."

'Taal van dans is universeel'

Een optreden voor een miljoenenpubliek is leuk, maar het mooiste is dat Redo al die miljoenen kan bereiken zonder ook maar een woord met ze uit te wisselen. "De taal van de dans is universeel en zorgt voor verbinding zonder dat je elkaars taal spreekt. Ik hoef niks te zeggen en toch begrijpt iedereen mij."

"Tijdens het Eurovisie Songfestival willen wij het beste van Nederland laten zien", zegt Songfestival-eindredacteur, Gerben Bakker. Hij was degene die Redo heeft gespot en hem hoe dan ook bij het Songfestival wilde betrekken.

"Bij het Songfestival horen talenten als Redo en Eefje er zeker bij. Iedere act op ons podium kent een eigen verhaal. Een terugkerend thema in de drie shows is veerkracht, het vermogen om je aan te kunnen passen. Dat is actueler dan ooit. Een thema dat zeker van toepassing is op het leven van Redo. Wij zijn trots om samen met Eefje en Redo deze unieke openingsact neer te zetten."

Redo is naast deze grote show nog met andere theaterprojecten bezig. "Nu hoop ik vooral dat de opening van de tweede halve finale een mooie show wordt. Ik hoop dat het optreden mensen zal bijblijven, dat ze na een tijdje nog altijd zeggen: weet je nog die bijzondere openingsshow tijdens het songfestival?"