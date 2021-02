Feyenoord vanavond in 'wedstrijd van het jaar' op jacht naar revanche tegen Heerenveen

Vanaf 18:00 uur begint de uitzending van Radio Rijnmond Sport. Bart Nolles zal de presentatie op zich nemen en blikt onder meer met analyticus Harry van der Laan vooruit op het duel in Friesland.

De bekerwedstrijd werd vorige week vanwege het winterweer afgelast. Drie weken geleden speelde Feyenoord nog voor de competitie in Heerenveen. Toen werd de ploeg van trainer Dick Advocaat verrast en werd er kansloos met 3-0 verloren.

In FC Rijnmond werd er maandag ook al vooruitgekeken op de kwartfinale-wedstrijd. "Een paar weken geleden speelden de Rotterdammers in competitieverband de slechtste wedstrijd van dit seizoen. Slechter dan toen kan niet", zei tafelgast Sjoerd Mossou daarover.

"Het voordeel is dat Heerenveen sindsdien met twee spitsen is blijven spelen. Het is nu vrij helder. Feyenoord werd toen verrast, ze hadden geen antwoord op het tactische plan van Heerenveen met Joey Veerman."

Ook trainer Dick Advocaat is vooraf vol vertrouwen. "Na die wedstrijd kregen we veel kritiek. En terecht ook. Het was ook niet goed en we lieten ons verrassen. Ik verwacht niet dat we ons weer laten verrassen door Heerenveen", aldus de coach van Feyenoord.

In de FC Rijnmond Podcast blikten Feyenoord-watchers Dennis van Eersel en Sinclair Bischop vooruit op Heerenveen - Feyenoord. "Ik kan me niet voorstellen dat Luis Sinisterra niet start tegen Heerenveen", zei Van Eersel over de vermoedelijke opstelling.

Luister hieronder naar de nieuwste aflevering van onze podcast.



