Geen zuivere koffie: douane vindt grote partij cocaïne tussen de bonen

In de Rotterdamse haven heeft de douane maandag 1.329 kilo cocaïne onderschept. De drugs met een straatwaarde van bijna 100 miljoen euro zaten verstopt tussen de koffiebonen.

De container met de koffiebonen was afkomstig uit Brazilië. De lading was bestemd voor een bedrijf in het Gelderse Nunspeet, maar het Openbaar Ministerie (OM) heeft het vermoeden dat dat bedrijf niets met de smokkel te maken heeft.

De drugs zijn vernietigd en meerdere partijen doen onderzoek naar de vondst. Vanwege het belang van het onderzoek is de vondst niet eerder bekend gemaakt.