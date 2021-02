Crisisexpert over coronabeleid kabinet: 'Vlucht naar voren wordt juridisch afgestraft'

De Nederlandse staat gaat in hoger beroep tegen de schorsing van de avondklok. De avondklok wordt gehandhaafd, zolang er geen definitieve beslissing is genomen. Maar welke invloed heeft dit juridisch wapengekletter voor het gezag van het kabinet als het gaat om het coronabeleid?

Volgens Marco Zannoni, directeur van het instituut voor veiligheids- en crisismanagement, is dat antwoord niet al te positief. "Als ik kijk vanuit crisismanagement, dan wil je dit natuurlijk niet. Dan wil je dat er vertrouwen is in de aanpak en niet dat er dit soort hobbels doorheen lopen, waardoor kritiek wordt gevoed. En het beeld van geklungel wordt bevestigd."

Maar, de gebeurtenis rondom de avondklok laat ook zien dat we een goed functionerende rechtstaat hebben, benadrukt Zannoni. "Het is met de politiek afgestemd, de avondklok is langs de Tweede Kamer geweest. Maar het ingewikkelde is dat je een rechtstaat hebt die moet functioneren op deze manier en tegelijkertijd te maken heeft met een crisis waarin je ook preventieve maatregelen wil nemen."

Eerder werd het kabinet verweten op het laatste moment in te grijpen, als het gaat om het crisisbeleid. Wat betreft de preventieve maatregel in de vorm van een avondklok zegt hij: "dit was een beetje de vlucht naar voren en daar word je dan juridisch op afgestraft."

Avondklok voorlopig tot vrijdag

Dinsdagochtend oordeelde de voorzieningsrechter in Den Haag dat bij de huidige avondklok geen sprake is van 'bijzondere spoedeisendheid', die nodig is voor een Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). De Nederlandse staat ging in hoger beroep dat dinsdagmiddag diende om 16:00 uur. Alleen die zaak werd al snel geschorst.

Intussen is de Tweede Kamer druk in de weer met het maken van een spoedwet over de avondklok. Die gaat woensdag naar de Tweede Kamer. Het is aan de Kamer om te bepalen wanneer de wet wordt behandeld. De avondklok blijft in ieder geval tot vrijdag overeind. Dan wordt het hoger beroep over de opheffing inhoudelijk behandeld door het gerechtshof.

Door de spoedwet kan de avondklok blijven bestaan, ook als het oordeel van het hof anders luidt vrijdag. Maar stel de spoedwet neemt enige tijd in beslag, dan ontstaat er een 'groot probleem' volgens crisisexpert Zannoni. "Dan is het lastig om de avondklok terug te draaien. Want als je het na een week alsnog invoert, loop je weer risico op geweld."

'Een van de hobbels'

Verder denkt Zannoni niet dat de juridische onduidelijkheid rondom de avondklok grote gevolgen heeft voor het gezag van het kabinet. "Als het hoger beroep binnenkort wordt gewonnen of er een andere manier komt om de avondklok te regelen, dan gaat dit de geschiedenis in als één van de hobbels." Bovendien zullen mensen die het nut van de avondklok zagen, blij zijn als die overeind blijft, zegt hij.

Zannoni is duidelijk: "als je kritisch was op het crisisbeleid, blijf je kritisch. Anders steun je het nog steeds."