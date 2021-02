Feyenoord informeert personeel over plannen om heelhuids uit de crisis te komen en reorganisatie af te wenden

De aanhoudende maatregelen om het coronavirus te beteugelen raken Feyenoord in het hart. Zoals bekend lijdt de voetbalclub negen ton omzetverlies met elke gespeelde thuiswedstrijd, omdat er was begroot en gehoopt dat er vanaf januari weer wedstrijden met publiek mogelijk zouden zijn. Om met alle medewerkers uit deze crisis te komen wordt er gewerkt aan meerdere scenario's richting de zomer.

Zolang nog niet bekend is hoeveel geld Feyenoord moet terugbetalen aan reguliere en zakelijke seizoenskaarthouders met betrekking tot restitutie, is de exacte schade nog niet te zeggen. Maar dat de Rotterdamse volksclub een probleem heeft, is wel duidelijk. Deze week is het management en personeel geïnformeerd dat er opnieuw loonoffers gevraagd worden, tenzij Feyenoord opeens een enorme financiële meevaller heeft. Maar blijven vragen om loonoffers aan het personeel is geen permanente optie.

Zo'n financiële meevaller zou een lucratieve transfer kunnen zijn. In de zomer komt eigenlijk alleen Marcos Senesi met enige realiteitszin in aanmerking. Dat het geld dat binnen zou komen voor de Argentijn volledig besteed zou kunnen worden aan een vervanger was al een utopie, maar nog meer dan voorheen zullen er op andere posten gaten gedicht moeten worden. Niet voor niets spreekt de directie al enkele maanden uit dat het opkrikken van de transferresultaten bij Feyenoord één van de beleidspunten is die met top-prioriteit behandeld wordt. Aan Frank Arnesen is het de taak om, ondanks de noodzaak tot verkopen, geen uitverkoop te houden. Spelers als Orkun Kökcü, Lutsharel Geertruida en Justin Bijlow hebben de potentie om op termijn een mooie buitenlandse transfer te maken. Als zij al vertrekken, dan dient dat te gebeuren tegen bedragen die hoger liggen dan in het verleden het geval was bij talentvolle spelers als bijvoorbeeld Stefan de Vrij en Bruno Martins Indi.

Feyenoord gaat richting de concrete fase in gesprekken met investeerders

Een alternatieve route om de crisis door te komen is de afronding van de komst van een investeerder in Feyenoord. Een financiële impuls om de club structureel aan minimaal Europa League voetbal, met regelmatig Champions League-deelname, te helpen. Want naast transferinkomsten is de geldbron van Europees voetbal een ander punt waar de club zich meermaals over heeft uitgesproken. Feyenoord overwintert niet vaak genoeg in Europa en is soms zelfs al voor de groepsfase uitgeschakeld.

Het Amerikaanse bedrijf Lazard is aan het inventariseren welke partijen geïnteresseerd zijn in de miljoeninvestering in Feyenoord. Ter herhaling en voor de duidelijkheid: Het gaat om een minderheidsaandeel met beperkte zeggenschap. De identiteit van de club, zoals de kleuren, het logo en de naam van Feyenoord, zijn niet-onderhandelbare onderdelen. En Feyenoord houdt zelf altijd een merendeel van de aandelen in handen.

Er is inmiddels meer dan één serieuze kandidaat die zich heeft gemeld bij Lazard om met Feyenoord om tafel te gaan. Als alles volgens planning gaat beginnen deze gesprekken rond het voorjaar. De verwachting van Feyenoord is dat het daarna zeker nog enkele maanden duurt voordat dit gedeelte van het traject is afgerond.

Tot de zomer moet Feyenoord dus nog op haar tenen lopen en net als vele ondernemingen in Nederland zich voorbereiden om de worst case scenario's die daarna eventueel mogelijk zijn. Niemand wil het, maar het is wel een bittere realiteit. Als er ook in augustus nog steeds geen volle stadions mogelijk zijn door nog meer tegenvallers in de strijd tegen corona lijkt een reorganisatie onafwendbaar.