Poll: mijn vertrouwen in het coronabeleid is veranderd na de uitspraak over de avondklok

Tot verrassing van velen, waaronder het demissionair kabinet, oordeelde de voorzieningsrechter in Den Haag dat de avondklok niet rechtsgeldig is. Het hoger beroep in deze zaak dient aanstaande vrijdag.

Rutte riep tijdens een ingelast persmoment in de middag iedereen op om zich 'gewoon' aan de maatregel te houden. Die boodschap leek te landen. Ondanks de uitspraak van Willem Engel dat het die avond feest zou zijn op de pleinen in het land, bleef het rustig.

Duidelijk is wel dat de coronawetgeving minder waterdicht is dan het leek. Wat doet dit met jouw vertrouwen in in het coronabeleid? Laat het ons weten via de onderstaande poll.