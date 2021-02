Al maanden last van gevolgen corona: 'Ik heb het gevoel dat ik een marathon ren als ik wakker word'

Geen of afwijkende reuk, extreme vermoeidheid, kortademigheid, concentratieproblemen en sterk afgenomen spierkracht en conditie: een grote groep ex-coronapatiënten heeft nog steeds veel last van hun besmetting. Drie personen uit onze regio weten precies hoe het is om na maanden nog steeds niet te zijn hersteld. Verslaggever Jacco van Giessen sprak met hen.

Zij behoren tot de naar schatting tienduizenden jonge mensen met langdurige klachten, zonder erg ziek te zijn geworden van een besmetting. Bij het centrum voor fysiotherapie Fysio4You in Rotterdam-Ommoord worden veel van deze (jonge) patiënten begeleid tijdens hun herstel.

Jeroen Koole (36) uit Nieuwerkerk aan den IJssel, Josefine van Well (44) en Jeroen Kooistra (46) uit Oud Verlaat zijn drie van hen. Zij zitten niet voor niks bij Fysio4You, want de klachten van benauwdheid, hoofdpijn en darmklachten houden aan. "Mijn hartslag is veel en veel te hoog. Zodra ik mij heb aangekleed, is die al 120. Het voelt alsof je een marathon aan het rennen bent."

Voor Jeroen Koole zijn de klachten niet heel anders. Hij is al vierenhalve maand bezig om te herstellen van het coronavirus. Voorheen deed hij alles in het leven, zoals hij dat zelf noemt. Nu is hij al blij als hij 's avonds niet eerder dan 22:00 uur naar bed gaat. "Het is hoofdzakelijk de vermoeidheid en de ademhaling die is ontregeld."

Jeroen Kooistra is zelfs twee keer besmet geweest met het virus. De eerste keer in maart en de tweede keer in november. Sindsdien is hij bezig zich om zich weer de oude te voelen. "Ik wil vooral mijn energie terugkrijgen."

Vermoeidheid blijft

Het is vooral de vermoeidheid die de ex-coronapatiënten tot last is. Elke dag is weer anders. "Het kan zijn dat ik na acht uur slaap wakker word en mij topfit voel, maar dat gevoel kan binnen vijf minuten verdwenen zijn", zegt Josefine.

Bij Fysio4You proberen de drie hun gezondheid weer goed te krijgen. "Ze kijken hier eerst hoe je gezondheid is. Daarna bouwen ze langzaam op met cardio- en krachttraining. De ene keer gaat het goed, de andere keer minder", legt Jeroen uit. "Het zijn baby-stapjes vooruit. Het is heel pittig", zegt Josefine.

'Tussenweg is ook lijdensweg'

Je ziet hele grote verschillen als het gaat om de gevolgen van het virus voor mensen. Maar dat is tegelijkertijd het frustrerende: de ene ligt een week op bed en voelt zich dan weer als nieuw, terwijl zij al zolang bezig zijn. Josefine en beiden Jeroen's zijn blij dat er nu aandacht voor is. "De tussenweg, wat ook een lijdensweg is, hoor je nog weinig."

Ze blijven positief en kijken ernaar uit zich weer 'normaal' te voelen. Josefine: "Om als ik wandel niet meer te worden ingehaald door opa's in rollators." Beide Jeroens hopen zich weer snel fit te voelen. "Dat ik weer fris en fruitig opsta en zin heb in de dag."

Langdurige trajecten

Manuela en Marjolein, beiden werkzaam bij de fysiotherapiepraktijk, leggen uit dat het hele diverse en persoonlijke revalidaties zijn. "Over het algemeen zien we wel dat het langdurige trajecten zijn, soms maandenlang."

Manuela Grootenboer, fysiotherapeut bij Fysio4you probeert de patiënten gemotiveerd te houden. Tekst gaat verder onder de foto



Met de ex-coronapatiënten wordt vooral gewerkt aan het uithoudingsvermogen en hun kracht. Tegelijkertijd proberen zij de mensen gemotiveerd te houden, omdat de revalidatie met ups and downs gaat. "We spreken positieve gedachten in. Daar zijn we veel mee bezig."

Vanzelfsprekend is het doel van Manuela en Marjolein dat mensen zo snel mogelijk revalideren en weer fit de praktijk verlaten. Soms lukt dat, maar niet altijd. "Een aantal mensen heeft de praktijk verlaten, maar dat zijn er niet veel. De meesten zitten nog in lopende trajecten."