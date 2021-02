Sabrina Starke krabbelt op na gevecht met borstkanker: 'Hopelijk mag ik er nog een tijdje zijn'

De Rotterdamse zangeres Sabrina Starke is hersteld van borstkanker. Dat vertelt ze in het programma Ja Toch! Niet Dan? "Ik heb een heftige periode achter de rug", zegt ze. "De oude Sabrina is er niet meer. Ik voel me nu een ander mens."

Starke vertelt in het programma dat ze een pittige tijd achter de rug heeft. "Het voelt nu alsof ik Sabrina 2.0 ben," zegt ze. "Ik heb borstkanker gehad. In die periode was het, los van de behandeling, ook heel erg een kwestie van 'naar binnen gaan'. Ik ben gaan kijken wat er zich allemaal in mijn hoofd afspeelde, en in mijn hart. Ik ben gaan kijken naar al mijn overtuigingen en ben die onder de loep gaan nemen. Wat past nog bij me? En hoe ben ik daar bij gekomen? Ik ben gaan graven en graven en dat heeft me heel veel inzichten gegeven. De oude Sabrina is er niet meer. Ik voel me nu een ander mens."

"Ik ben er eerlijk gezegd ook niet meer verdrietig om", gaat ze verder. "Het is al heel lang geleden dat ik heb gehuild. Als ik nu zou huilen, zou het uit dankbaarheid zijn. Uit het besef: ik ben er nog. En hopelijk mag ik er nog een tijdje zijn."

Gelukkig zijn

Na deze verdrietige fase kijkt Sabrina alweer een tijd vooruit. Er is sinds deze week een nieuwe single die ze maakte voor de net verschenen documentaire Nieuw Licht: Learn To Love. De film gaat over de relatie tussen de kunst in het Amsterdamse Rijksmuseum en slavernij. Starke is te horen op de soundtrack. Haar stem heeft de ziekte dan ook overleefd.

"Grappig dat je dat zegt, want ik denk dat ik mijn stem nu mooier vind. Ik was altijd wel kritisch, maar dat heeft denk ik toch heel erg te maken met jezelf waarderen. En gewoon ook een beetje zelfliefde. Omdat ik daaraan heb gewerkt, is het gevoel voor mijn stem anders geworden. Er is nu veel meer waardering voor mijn eigen stem."

Sabrina 2.0 voelt zich sterker dan ooit, zo lijkt het. Ze heeft ontdekt wat werkt en hoe ze zich beter kan voelen. "Ik ben helemaal van de mindfulness. Het is zo mooi als je aan de slag gaat met alles wat je denkt en voelt. Zo kun je tot een volle potentie komen van wat er mogelijk is. Ik ben er graag mee bezig. Niet de hele dag hoor, maar ik vind het wel fijn om stil te staan bij wat ik voel en denk. Te doen aan zelfreflectie. Te kijken wat wel bij me past, en wat niet. Dat draagt bij aan dicht bij jezelf blijven en gelukkig kunnen zijn."

