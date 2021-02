14-jarige jongen en zijn hond uit het water gehaald bij Simonshaven in Molendijk

De tiener was met zijn hond aan het spelen toen de hond een bal achterna rende en het ijs op liep. De jongen ging er achteraan, maar zakte door het ijs.

Tal van voorbijgangers schoten te hulp, onder wie een huisarts die toevallig een touw in zijn auto had liggen. Twee passerende handhavers hielpen ook. Een van hen ging met het touw om de middel het ijs op. Ze kon de jongen voorzichtig terug naar de kant halen.

Het zogeheten oppervlakteteam van de brandweer haalde vervolgens de hond van het ijs met de ladder van de overbuurman.

Foto:

De jongen is nagekeken door een huisarts die ter plaatse was. Hij is onderkoeld en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De handhavers zijn teruggekeerd naar hun basis om droge kleren aan te trekken.