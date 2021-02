Obesitas onder kinderen toegenomen, ziekenhuis introduceert apparaat om vet in lever te meten

De term coronakilo’s is inmiddels bij veel mensen bekend. De kinderafdeling van het Franciscus Gasthuis ziet een toename van kinderen met overgewicht en obesitas. "Sommige kinderen hebben in een jaar tijd vijftien tot twintig kilo erbij gekregen", klinkt vanuit het Rotterdamse ziekenhuis.

Imelda van der Velden is verpleegkundig specialist op de kinderafdeling en werkt met deze kinderen. Ze zegt dat er een relatie is tussen corona en overgewicht. “Ze zitten thuis, hebben minder sociale activiteiten en zitten heel veel. Maar ze blijven wel eten. Daar komt de toename van.”

Fibroscan

Overgewicht en obesitas zijn gevolgen van vet in de lever. Het Franciscus Gasthuis wil inzetten op preventie en heeft sinds kort een apparaat waarmee onder andere deze ‘leververvetting’ kan worden onderzocht: de fibroscan. Het apparaat werkt als een echo en rekent uit hoe stijf en vet de lever is.

Kijk hieronder naar de reportage over de fibroscan. De tekst gaat verder onder de video:

Van der Velden is overtuigd van het nut van dit apparaat: “Een fibroscan is een mooi onderzoeksmiddel om de leververvetting en de bijbehorende gezondheidsrisico’s in kaart te brengen van patiënten. Het kan motiveren om gedragsveranderingen en dat we slimmer worden in de behandeling van obesitas.”

Het ziekenhuis is een zorgpad gestart waarbij specialisten van Interne Geneeskunde, Bariatrie, Cardiologie en Kindergeneeskunde betrokken zijn. Internist Manuel Castro Cabezas is ook betrokken bij dit zorgpad. “Dit is heel belangrijk, omdat we de juiste personen in een vroeg stadium met leverproblemen kan identificeren en de juiste begeleiding kunnen geven.”