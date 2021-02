Virologen Erasmus MC ontwikkelen neusspray die 24 uur beschermt tegen corona

Onder de microscoop wordt bekeken in hoeverre covid is gegroeid

Virologen van het Erasmus MC hebben in Rotterdam een antivirale neusspray ontwikkeld die de overdracht van het coronavirus blokkeert. Het middel gaf bij het onderzoek 24 uur bescherming bij fretten. Dat is hoopvol, want wat bij fretten werkt, werkt doorgaans ook bij mensen. "Je zou hiermee veilig in een vol vliegtuig kunnen reizen."

Essentieel bij deze doorbraak is een lipopeptide: een klein antiviraal eiwit met een cholesterol ‘staart’. Het houdt virusdeeltjes tegen in de neus. Daardoor krijgt het coronavirus niet de kans om zich te vermenigvuldigen. Het middel is nu fysiek getest op fretten, die net als nertsen erg gevoelig zijn voor het virus.

Kijk hieronder naar de neusspray die is ontwikkeld. De tekst gaat verder onder de video:

Zes fretten kregen de virusremmende neusspray toegediend, terwijl zes andere fretten een placebo kregen. Zij werden samengezet met fretten die besmet zijn met met corona. In de dagen erna raakten de behandelde fretten niet besmet, terwijl alle dieren die de placebo hadden gekregen wél geïnfecteerd raakten. Het onderzoek op mensen wordt nu opgestart.

Naar een concert

De neusspray betekent mogelijk dat er een alternatief is voor de vaccins of varianten waarbij het vaccin niet werkt. Je zou na het gebruiken van de spray naar een concert of restaurant kunnen. Een vliegreis maken behoort ook tot de mogelijkheden. Je kunt ermee volledig beschermd zijn. Ook ben je thuis beschermd als een huisgenoot besmet is met Covid-19.

Het middel wordt hier getest op genetisch materiaal van apen. De tekst gaat verder onder de foto:

"Zolang we niet zeker weten of vaccins de wereld gaan verlossen van het virus, moeten we ook inzetten op andere middelen", vertelt viroloog Rik de Zwart. De Schiedammer heeft meegewerkt aan het onderzoek en is trots op de uitkomst. "Wij denken dat dit antivirale middel kan helpen om de pandemie onder controle te krijgen."

Onderzoek met Amerikaanse wetenschappers

Wetenschappers stortten zich al sinds het begin van de pandemie op het inzetten van bestaande medicijnen tegen Sars-CoV-2, het virus dat Covid-19 veroorzaakt. Het onderzoek naar de neusspray is uitgevoerd door wetenschappers van het Erasmus MC, in samenwerking met Columbia University en Cornell University. Het duurt nog wel een half jaar tot een jaar totdat het middel in productie zou kunnen gaan.

