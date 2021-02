In Rotterdam-Centrum kan je nu live kijken naar de dieren in Diergaarde Blijdorp

In het centrum van Rotterdam kun je live meekijken in de verblijven van Diergaarde Blijdorp

De voorjaarsvakantie is normaal gesproken hét moment voor kinderen om een bezoekje te brengen aan Diergaarde Blijdorp, maar door de coronacrisis is de dierentuin al enige tijd gesloten. Diergaarde Blijdorp zit niet bij de pakken neer en heeft daarop iets bedacht: op vijf plekken in het centrum van Rotterdam kun je tijdens de vakantie live meekijken in de dierenverblijven.