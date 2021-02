'Angst staat geluk in de weg en dat had ik eerder moeten inzien': Schiedamse verhalen over de dood en hoe verder

De dood gaat geen deur voorbij. Met name in deze tijd worden veel mensen geconfronteerd met een emotioneel verlies. Hoe ga je daarmee om? In het boek 'Met Verlies niet Verloren' staan persoonlijke verhalen over de dood en hoe verder te leven na verlies van een dierbare. Stuk voor stuk aangrijpende verhalen van Schiedammers die door de dood een spiegel voorgehouden kregen.

Annette Koevermans uit Schiedam verloor ruim 20 jaar geleden haar man Jos aan kanker. Een dramatische gebeurtenis in het gezin met twee kinderen. Nu heeft ze haar verhaal als 'ervaringsdeskundige' op laten schrijven. "In eerste instantie heb ik heb het voor de kinderen gedaan", vertelt Annette (55). "Ze waren destijds nog heel jong en ik wilde het hele verhaal voor hen laten optekenen.

Kinderen gaan gewoon door en zitten ook in de pubertijd niet op zo'n verhaal te wachten. Nu is mijn oudste dochter het huis uit en lijkt de cirkel rond. Alles stond al die tijd in het teken van de kinderen. Als ik nu terugkijk zou ik het geluk wel wat eerder weer hebben toegelaten in mijn leven", vertelt Annette. "Ik was erg behoudend geworden uit angst en leefde vooral onder de radar. Angst staat geluk in de weg en dat had ik eerder moeten inzien."

In het boek 'Met verlies niet verloren' heeft de Schiedamse auteur Nathalie Lans (43) niet alleen het rouwverhaal van Annette opgeschreven. Er staan nog vijf zeer persoonlijke verhalen in van Schiedammers die een dierbare verloren en het leven drastisch zagen veranderen. Ook het verlies waar Nathalie zelf mee te maken kreeg, wordt in het boek beschreven.

Nathalie verloor tien jaar geleden haar jonge partner Edo en bleef achter met twee jonge dochters. "In emotionele zin was het best zwaar om het allemaal op te schrijven. Het maakte toch na tien jaar best wel wat luikjes open. Het greep me af en toe bij de keel. Ik herkende in de verhalen die ik opschreef veel van wat ik zelf had meegemaakt. Je sluit het nooit helemaal af en het maken van het boek werkte dan ook therapeutisch. De cirkel was wel rond en het was mooi voor mij dat het allemaal zo samen kwam."

Andere rouwverhalen die in het boek aan bod komen zijn onder meer van oud-Rijnmond Sport-presentator Victor Deconinck die anderhalf jaar geleden zijn oudste zoon David verloor en Ben de Koning, directeur van zorginstelling Frankelandgroep die zes jaar geleden zijn vrouw Lydia verloor. Aangrijpende verhalen die ook illustreren dat rouwen zeer persoonlijk is en een ieder dat op z'n eigen manier doet. Stuk voor stuk inspirerende inkijkjes in de ziel van de achterblijvers die het leven op hun manier weer oppakten. Getekend maar niet verloren. Hoop en troost gaan hand in hand. herkenbaar voor iedereen die ooit met verlies te maken heeft gehad.

Annette Koevermans werkte zo'n dertig jaar als personeelsmanager en had in haar werk ook te maken met collega's die met rouw werden geconfronteerd. "Ik heb onderschat hoe heftig het proces is geweest. We hebben drie maanden aan het boek gewerkt. Je haalt dingen bij elkaar naar boven. De eerste gesprekken duurden vier tot vijf uur maar dat sloopte ons allebei. Je ligt er weer wakker van.



Er kwam zoveel oud zeer boven in die gesprekken met Nathalie dat we kortere sessies van twee uur afspraken", vertelt Annette die haar ervaringen inmiddels ook in een online coaching-programma deelt met anderen. "Ik wilde graag een brug slaan naar regie herpakken op je leven. Ik noem het geen cursus. Ik ben geen expert omdat ik erkend coach ben. Iedereen is expert over z'n eigen rouwproces. Het programma biedt een deurtje naar de buitenwereld, spiegel eens, kijk hoe anderen er in staan, het zou mij geholpen hebben als ik had gelezen dat andere mensen ook tot op het bot toe moe zijn of iedere keer weer bij de huisarts zitten omdat ze denken dat ze nu zelf aan de beurt zijn."

Vertragen is een toverwoord

Rouwen is volgens Nathalie en Annette heel persoonlijk en toch zijn er handvatten om de zware periode door te komen. "Laat je ware gezicht zien. Leg je masker af. Het schild dat je meezeult kost heel veel energie. Laat je kwetsbaarheid zien want dat helpt om verbinding te maken met mensen. Ik merk zelf dat ik de korte bocht heb genomen. Mijn schild was stoer, zo van: 'ik red me wel'. Vertragen is een toverwoord. Richt je energie naar binnen toe, naar je eigen gezinnetje. Zorg eerst dat je goed voor jezelf zorgt en langzaamaan verandert de wereld om je heen. Als je zelf sterk staat dan straal je dat naar de buitenwereld af. Durf te leven. Laat je angst niet je geluk overschaduwen, dat is erg zonde."