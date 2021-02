Bijlow mist cruciale bekerwedstrijd van Feyenoord in Heerenveen

De 23-jarige Bijlow is herstellende van een knietje in zijn bovenbeen, dat hij kreeg tijdens de eerste helft van het duel met Willem II afgelopen zondag. In die wedstrijd maakte Bijlow juist weer zijn rentree onder de lat bij Feyenoord, nadat hij begin november geblesseerd raakte aan zijn voet.

Het is nog onzeker of Bijlow zondagmiddag tegen FC Twente weer kan spelen.

Afgelopen maandag ging het in FC Rijnmond uitgebreid over de terugkeer van Bijlow tegen Willem II. "Ja, hij heeft pas 33 wedstrijden gespeeld in de eredivisie, terwijl hij zijn debuut maakte in augustus 2017", vertelde Sjoerd Mossou. "Dus dat is weinig. Als je de belofte waar wil maken, moet je wel voor een langere periode fit blijven."