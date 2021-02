'Beleggen is risicovol, vraag je je af of bereid bent je inleg te verliezen'

Of dat verstandig is? "Belangrijk is om eerst te kijken of je het geld dat je wilt beleggen, bereid bent te verliezen", zegt Karin Radstaak van NIBUD. "Beleg alleen met geld dat je over hebt. En wanneer heb je geld over? Als je voldoende buffer hebt om onverwachte kosten op te vangen, maar ook genoeg centjes voor bijvoorbeeld een verbouwing die al een tijd op de planning staat. Als er daarna iets over blijft, dan heb je geld over en kun je eventueel gaan beleggen."

Het is ook goed om goed na te denken wat je precies wilt en waarom je wilt beleggen, zegt Radstaak. "Kijk je naar de lange of de korte termijn? Hoe lang wil je het geld missen? Dat zijn vragen die je voor jezelf moet beantwoorden. Dus zorg dat je weet wat voor doel je voor ogen hebt. Beleggen levert op de lange termijn meer op omdat er schommelingen zijn in de koersen die er op lange termijn beter opgevangen worden. Als je aan de lange termijn denkt, dan kun je voor een risicovoller optie kiezen."

Cryptomunten

We horen de laatste tijd ook veel over cryptomunten, zoals de Bitcoin. Moeten de spaarders nu massaal overstappen op een digitale munt? "Er zijn wel mensen die in korte tijd veel geld hebben verdiend met cryptomunten, maar het feit dat er in korte tijd veel geld verdiend kan worden, zegt ook iets over het risico: zo snel kun je je je geld ook kwijtraken. Dat lijkt bijna op speculeren. Daar komt nog bij dat wanneer iets heel populair is, het dan eigenlijk al te laat is om in te stappen, omdat de prijzen heel hoog staan."

Wat ook belangrijk is dat je beseft dat beleggen ook geld kost. "Je betaalt voor ieder transactie een bepaald bedrag en het is de vraag wanneer en of je winst maakt", zegt Radstaak. "Hoe vaker je handelt, hoe meer geld je betaalt. Dus laat je niet verleiden om zomaar ergens in te stappen. Verdiep je er eerst in voor je besluit om ergens in te beleggen en vraag je ook af of je het type bent die gemaakt is voor dit soort activiteiten. Gebruik je gezond verstand en laat je ook niet door zogenoemde experts verleiden."