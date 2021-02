Feyenoord geeft het na knotsgekke tweede helft helemaal weg in Heerenveen en ligt uit de beker

Feyenoord is woensdagavond uitgeschakeld in het KNVB-bekertoernooi. De Rotterdammers leken met een 1-3 voorsprong in de tweede helft veilig tegen sc Heerenveen, maar de ploeg van Dick Advocaat gaf het na een rode kaart voor aanvoerder Steven Berghuis alsnog helemaal weg: 4-3.

Nog voor het bekerduel begonnen was kreeg Feyenoord al een tegenvaller te verwerken. Doelman Justin Bijlow zat niet bij de selectie, vanwege een knietje in zijn bovenbeen tijdens de eerste helft van het duel met Willem II. Nick Marsman stond daarom weer onder de lat bij de Rotterdammers.

Na een rustig begin op een bijzonder slecht veld kwam Feyenoord na een kwartiertje spelen op achterstand. Mitchell van Bergen bereikte de volledig vrijstaande mee opgekomen linksback Rami Kaib, die de bal hard via de onderkant van de lat binnen schoot. Daarmee kon de ploeg van trainer Dick Advocaat vroeg in de achtervolging.

Betere fase Feyenoord

Leroy Fer kreeg na ruim twintig minuten spelen een behoorlijke kans op de gelijkmaker, maar uit een voorzet van Steven Berghuis kopte de middenvelder net naast. Het was wel de start van een betere fase van Feyenoord, dat de druk op Heerenveen opvoerde. Ook Eric Botteghin kreeg nog een aardige kopkans, maar hij knikte de bal voorlangs het doel van oud-Feyenoorder Erwin Mulder.

Ondanks de betere fase leek Feyenoord op slag van rust dieper in de problemen te komen. Na een dramatische pass door het midden van Lutsharel Geertruida schoof Henk Veerman de bal uiteindelijk binnen, maar de spits van Heerenveen stond daarbij nipt buitenspel. Daarmee kwamen Feyenoord, en vooral Geertruida, goed weg.

Knotsgekke tweede helft

Waar de eerste helft nog zonder bijster veel hoogtepunten was verlopen, was dat na de rust compleet anders. Het begon allemaal met de 1-1 van Bryan Linssen, die meteen vanuit de kleedkamers een schot van Jens Toornstra van dichtbij succesvol verlengde. Kort daarna kreeg Heerenveen via een strafschop de uitgelezen mogelijkheid om alweer op voorsprong te komen, na een overtreding van Marsman.

Vanaf die strafschop gebeurde er in korte tijd van alles in het Abe Lenstra stadion. Eerst pakte Marsman de strafschop van Joey Veerman, maar besloot scheidsrechter Siemen Mulder de penalty opnieuw te laten nemen. Na ingrijpen van de VAR bleef de gestopte strafschop tóch staan. Een paar minuten later was het 2-1 voor Feyenoord.

Berghuis bezorgde de bal met de buitenkant van de voet bij Linssen, die legde 'm goed klaar, waarna de aanvoerder van Feyenoord de bal in de verre hoek schoof. Vier minuten later leek Lutsharel Geertruida de wedstrijd al te beslissen, door een voorzet van Marcos Senesi via de binnenkant van de paal binnen te koppen: 1-3.

Rode kaart Berghuis begin van het einde

Toch bracht een rode kaart voor Berghuis vijf minuten later de spanning weer helemaal terug. De aanvoerder van Feyenoord kreeg zijn tweede gele kaart na een overtreding op Heerenveen-doelpuntenmaker Kaib. Het was uiteindelijk het begin van het einde voor Feyenoord.

In eerste instantie schoot Benjamin Nygren de aansluitingstreffer binnen, na een schot op de paal van Henk Veerman. Zes minuten later was het gelijk. De bal plofte uiteindelijk in het doel na mistasten van Feyenoord-doelman Marsman. Waar Feyenoord zich op leek te kunnen maken voor een verlenging, bleek een minuut later al niets minder waar. Siem de Jong kopte de 4-3 binnen, en besloot een krankzinnige bekeravond daarmee in het voordeel van Heerenveen.

sc Heerenveen - Feyenoord 4-3 (1-0)

15' Rami Kaib 1-0

47' Bryan Linssen 1-1

57' Steven Berghuis 1-2

61' Lutsharel Geertruida 1-3

81' Benjamin Nygren 2-3

87' Siem de Jong 3-3

89' Siem de Jong 4-3

66' ROOD: Steven Berghuis

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Fer, Diemers; Berghuis, Linssen (79' Jørgensen), Sinisterra (79' Haps)