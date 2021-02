Studenten betalen komend studiejaar helft minder collegegeld: 'Terecht, ik ben amper op de universiteit geweest'

Studenten hoeven volgend jaar maar de helft van het college- of lesgeld te betalen. Dat is één van de maatregelen die het kabinet neemt vanwege de achterstanden die in het onderwijs zijn ontstaan door corona. Studenten van de Erasmus Universiteit reageren verheugd op de korting, al hadden sommigen die compensatie liever voor het afgelopen jaar gekregen.

"Dit is mijn laatste jaar, dus ik heb er jammer genoeg niks aan", zegt studente Economie Laura teleurgesteld, terwijl ze van de campus richting de tram loopt. "Het collegegeld is 2 duizend euro, dat is niet niks. Bovendien was het echt een lastig jaar, ik ben amper op de universiteit geweest."

Ouders betalen

Op de campus van de Erasmus Universiteit zijn momenteel nauwelijks studenten aanwezig. Alleen voor tentamens of om in stilte te kunnen studeren, komt dagelijks een aantal naar de campus. Zoals student Koen, die over twee jaar moet afstuderen. Hij is blij met de maatregel van het kabinet. "Ontzettend fijn", reageert hij. "Al maakt het voor mij eigenlijk niet veel uit, want mijn ouders betalen het collegegeld."

Dat geldt niet voor de 29-jarige Belgische economiestudent Thomas: "Ik had al een studie gedaan in België en ben nu voor de tweede keer gaan studeren. Ik betaal het dit keer zelf, dus die duizend euro is volgend jaar mooi meegenomen."

Thomas heeft niet het gevoel dat hij grote achterstanden heeft opgelopen, maar had zich dit eerste studiejaar in Rotterdam anders voorgesteld: "Heel veel was digitaal, via Zoom. Toen het even kon, kregen we les op de campus, maar het meeste was online. Als je alles volgde, was er niet eens zoveel verschil, buiten het feit dat het niet op de campus was maar via een scherm."

Thomas is voor zijn studie naar Rotterdam verhuisd. "Ik woon gelukkig in een huis met een aantal huisgenoten, dus dat viel mee. Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als je normaal studeert op een campus met heel veel studenten en heel veel plezier."

Kwaliteit onderwijs minder

Studente Sharienne vindt het niet meer dan terecht dat het collegegeld gehalveerd wordt: "Ook financieel hebben studenten het zwaar nu ze bijvoorbeeld niet kunnen werken in de horeca. Dus dan is het wel fijn als de overheid de helft van je studie betaalt."

De Tweede Kamer vroeg het kabinet twee weken geleden nog studenten op universiteiten, hbo's en mbo's die studievertraging oplopen helemaal vrij te stellen van les- of collegegeld. Daar gaat het kabinet dus niet in mee.

Mentale ondersteuning

Studenten op universiteiten, hbo en mbo die hun aanvullende beurs dreigen te verliezen, krijgen ook nog een tegemoetkoming. Dat geldt ook voor mbo'ers die hun basisbeurs dreigen kwijt te raken. Ook komt er meer geld voor mentale ondersteuning.

In totaal trekt het kabinet 8,5 miljard euro uit voor het wegwerken van achterstanden in het onderwijs. Daarvan is 6 miljard voor het basis- en voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Zo kunnen basisschoolleerlingen in de zomer gratis bijles krijgen.