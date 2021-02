Feyenoord-trainer Advocaat na bekernederlaag in Heerenveen: 'We verliezen van onszelf'

Feyenoord gaf het woensdagavond helemaal weg in Heerenveen. Nadat de Rotterdammers tien minuten voor tijd nog een 3-1 voorsprong verdedigden, scoorde sc Heerenveen drie keer in zeven minuten tijd. Een 4-3 nederlaag en daarmee bekeruitschakeling was het gevolg voor Feyenoord. "Ik denk dat hier weinig aan toe te voegen is", vertelt trainer Dick Advocaat na afloop.

"We verliezen niet van Heerenveen. Wij geven die wedstrijd uit handen en verliezen van onszelf. Er is niets aan de hand, we hebben alles onder controle en als je dan dit soort fouten maakt..."

De rode kaart voor aanvoerder Steven Berghuis, een klein halfuur voor tijd, bleek uiteindelijk het begin van het einde voor Feyenoord. "Dat is een kantelpunt", vertelt Advocaat. "Dat mag niet gebeuren maar het gebeurt. Maar laten we niet alles bij hem neerleggen want het hele elftal zakt door de ondergrens heen in de laatste fase van de wedstrijd."

Ondenkbaar

"In de eerste helft ging het redelijk over en weer, weinig kansen van beide kanten", analyseert Advocaat de wedstrijd verder. "Ik heb in de rust gezegd: niets aan de hand, blijf je spel spelen en je krijgt de kansen. De eerste 25 minuten van de tweede helft is er één ploeg die voetbalt en de goals maakt. En dan gebeurt dit... ondenkbaar."

"Ik denk dat dit hard aankomt. Als je verliest van een betere ploeg kan ik er zelf wat makkelijker mee leven, maar dit was totaal onnodig."

Bekijk hieronder het hele gesprek met Feyenoord-trainer Dick Advocaat