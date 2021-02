Historisch Poortgebouw in Rotterdam krijgt eindelijk een opknapbeurt

Het Poortgebouw over de Stieltjesstraat is al jaren in verval door achterstallig onderhoud. De gemeente Rotterdam greep in 2019 in en eiste dat de vier eigenaren het historische pand zouden restaureren. Toen renovatie uitbleef volgde vorig jaar een zogeheten 'besluit last onder dwangsom' wat neerkwam op onderhoud plegen of een boete betalen. De gemeente heeft inmiddels een vergunning afgegeven voor de renovatie.

Het Poortgebouw is markant. Iedere dag rijden en lopen er duizenden mensen onderdoor. Ooit was het in bezit van het Havenbedrijf. Er zou een groot bordeel komen en toen dat niet doorging werd het pand gekraakt. Inmmiddels woont er al bijna veertig jaar een woongroep die huur betaalt. In het verleden werden in het Poortgebouw ook publiek toegankelijke concerten en exposities georganiseerd.

"De onderhoudswerkzaamheden zullen nog enige tijd in beslag nemen, maar met de verlening van de omgevingsvergunning en de aankomende start van de restauratie lijkt verval van het Poortgebouw eindelijk ten einde te komen," zegt Kurvers.