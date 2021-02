Fer over Feyenoord-aanvoerder Berghuis: 'Iedereen maakt fouten, ook de aanvoerder'

Feyenoord werd woensdagavond in de beker uitgeschakeld door sc Heerenveen. Tien minuten voor tijd stonden de Rotterdammers, weliswaar met tien man, nog met 1-3 voor, maar daarna namen de Friezen het over: 4-3.

Doordat aanvoerder Steven Berghuis zijn tweede gele kaart pakte, droeg Leroy Fer het restant van de wedstrijd, de aanvoerdersband.

Bekijk hieronder het interview met Leroy Fer. Tekst gaat verder onder video.



De middenvelder oogde na afloop aangeslagen. "Het komt heel hard aan. Het was vooral stil in de kleedkamer. Het was één van onze doelstellingen om de beker te winnen. Dus ja, teleurstellend."

Door de rode kaart van Berghuis was Feyenoord het kwijt. "Iedereen maakt fouten, ook de aanvoerder. We moeten, met de spelers die dan op het veld staan, die 1-3 voorsprong vasthouden. Ze gingen veel druk zetten en lange ballen spelen. Misschien moet je je daar op aanpassen. Dat deden we niet goed genoeg."

Feyenoord kan door de uitschakeling nog maar via één manier Europees voetbal halen; via de competitie. "Daar moeten we sowieso in gaan geloven. We willen Europees voetbal halen. We moeten nu vol voor de tweede plek gaan. Nu zijn we teleurgesteld dat we eruit liggen, maar vanaf morgen moet die knop gelijk weer om."