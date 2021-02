Evenementenbranche hoopvol na eerste testevent: 'We kunnen niet wachten'

De evenementenbranche slaakt zachtjes een zucht van opluchting. Er is groen licht gegeven voor de eerste testevenementen. In het Beatrixtheater in Utrecht was er afgelopen maandag een congres, waar Wim Jansen van EMBoost en Rotterdam Ahoy-directeur Jolanda Jansen bij aanwezig waren.

"Het was heel leuk. Mijn vrouw merkte op dat ik met veel meer energie thuis kwam", blikt de evenementenorganisator van EMBoost terug op het congres. Wim Jansen zat tijdens dit testevent in een groep waarbij hij geen afstand hoefde te houden. "Maanden konden we niks, maar ineens mochten we met vijfhonderd man in een theater."

Kijk hieronder naar de reacties van Jolanda Jansen en Wim Jansen op het eerste testevent. De tekst gaat verder onder het fragment:

Jolanda Jansen benadrukt dat met het evenement in Utrecht de eerste stap is gemaakt. Zij zegt dat er nog meer pilots gaan komen. "Maar uiteindelijk zijn die events geen doel, maar een middel om van de anderhalve meter af te komen. Zo kunnen we weer evenementen gaan organiseren zoals we dat gewend zijn."

Coronatesten

Alle bezoekers van het evenement waren vooraf negatief getest op het coronavirus. Zij moesten afgelopen zaterdag én afgelopen maandag, vlak voor aanvang van het testevent, een coronatest doen. Aanstaande zaterdag volgt een derde coronatest voor de bezoekers van het testevent in het Beatrixtheater. Ook moest er in Utrecht een mondkapje gedragen worden.

Jansen en Jansen zijn benieuwd naar de resultaten van het testevent. "Voor ons is het ontzettend belangrijk om op basis hiervan snel door te kunnen schakelen naar wat wél kan", zegt Ahoy-directeur Jolanda Jansen. Haar collega van EMBoost merkt dat de hunkering naar evenementen groot is. "Wij zijn er klaar voor en kunnen niet wachten. Als het aan mij ligt, dan gaan we morgen weer open", vertelt Wim Jansen.