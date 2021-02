Rapper en graffiti-artiest maken tweede kinderboek over Ko de Kikker

Graffiti-kunstenaar Ralph Horssen en rapper Remco Moet maken hun tweede boek over de Ko de Kikker. Dit keer gaat het dier naar Suriname. “De boodschap van het boek is om kinderen op vroege leeftijd kennis te laten maken met andere culturen.”

Ralph is verantwoordelijk voor de illustraties en sinds dat die jong was met graffiti bezig. Nog steeds spuit hij karakters op legale muren. “Soms ben je gewoon een hele middag even weg.” Zijn bekendste werk, een ode aan de doodgeschoten rapper Feis, heeft een aantal maanden gestaan bij de legale graffitimuur aan het Schuttersveld in Crooswijk.

Het debuut van de heren was vorig jaar. Toen debuteerden ze met het kinderboek Ko de kikker - een vlucht naar Curaçao.

Ko de Kikker vlucht naar Curaçao



In het boek gaat Ko de Kikker op bezoek bij andere culturen. Inspiratie voor het boek deed Ralph op tijdens een vakantie in de Antillen. "Mijn kinderen hebben een Antilliaanse moeder van Curaçao. Een paar jaar geleden zijn we voor het eerst daarheen gegaan. Ik wilde aan mijn kinderen laten zien waar hun roots liggen. Hoe het eiland eruit ziet en klinkt.”

Rapper Remco is tegenwoordig jongerenwerker. Hij was vroeger veel te vinden in de verschillende wijken van Rotterdam-Zuid. Hier haalde hij inspiratie vandaan voor zijn teksten. “Ik ben op Zuid met alle culturen in aanraking gekomen. Mede omdat er vroeger niet veel te doen was."

"Dan gingen we maar rondjes rijden met de tram. Situaties die je meemaakt worden onderdeel van je verhaal.” Zijn passie voor rijmen en verhalen vertellen komen terug in het boek dat in rijmvorm is geschreven.

Remco Moet: “Ik ben op Zuid met alle culturen in aanraking gekomen”



De volgende reis van Ko de Kikker gaat dus naar Suriname. Als het aan de heren ligt dan wordt dit niet de laatste. “We gaan zo veel mogelijk culturen die we in Nederland hebben langs”, zegt Ralph. Het vorige boek is via Crowdfunding tot stand gekomen. Voor deel twee willen ze fondsen aanspreken. “Ik hoop in de zomer het tweede boek te kunnen presenteren”, zegt Remco vol vertrouwen.