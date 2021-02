Gemeenteraad wil dat voor personeel Blijdorp goed sociaal plan komt

De coronacrisis is ook aan de dierentuin niet voorbijgegaan. Blijdorp, dat in 2019 nog een topjaar beleefde, heeft veel minder inkomsten en moet nog veel geld voor het personeel, het onderhoud én de dieren betalen. De dierentuin krijgt een lening van tien miljoen euro als steun van de gemeente Rotterdam. Het is niet een cadeautje, de herstructurering is als verplichting opgelegd, zegt Blijdorp. Die moet weer 3,75 miljoen euro opleveren, zodat de gemeente zeker weet dat het geld ooit terugkomt.

Het gevolg is dat de directie van de dierentuin in het najaar aankondigde dat mogelijk veertig arbeidsplaatsen verloren gaan. Inmiddels hebben tien mensen te horen gekregen dat ze hun baan verliezen. De mensen van de afdeling retail weten dat zij straks aan de beurt zijn. Ze mogen nog helpen bij het volbrengen van de automatisering van de kaartverkoop en andere zaken, daarna zouden ze overbodig zijn. Ook is er een personeelslid dat mag solliciteren op de huidige functie. Maar dan verliest hij of zij wel de huidige, voordelige arbeidsvoorwaarden.

Slangenkuil

Blijdorp is volgens de directie al jaren een slangenkuil door een tweedeling binnen het personeel. Dat komt zo: vroeger liep de dierentuin wat betreft cao mee met de gemeente. In 2013, bij de vorige reorganisatie, werd daar van afgestapt. De nieuwe werknemers kwamen in de leisure-cao. De oude garde, tweederde van het personeel, hield een overgangsregeling. Dat zorgt nog altijd voor scheve ogen en irritatie, wordt beweerd.

Volgens vakbond FNV en dat merendeel van het personeel wordt de coronacrisis gebruikt om de 'beter beloonde werknemers' af te toppen. Dat raakt die mensen in de portemonnee, mogelijk tien procent. Opvallend is dat de directie vooralsnog niet meedoet. Leefbaar Rotterdam komt donderdag met een motie om het management ook een pas op de plaats te laten maken. Directeur Erik Zevenbergen, die in 2019 nog van 136- naar 142 duizend euro ging, wil vooralsnog niet op de stelling van Leefbaar reageren.

Goed sociaal plan

Een meerderheid van de raad (PvdA, Leefbaar Rotterdam, Denk, 50Plus en SP) zal volgens indiener PvdA'er Dennis Tak het college opdragen haar best te doen om alle partijen om tafel te brengen en een sociaal plan te maken.

De vakbond zat niet meer aan tafel toen de ondernemingsraad akkoord ging met het saneringsplan van de directie. FNV is echter wel nodig om een sociaal plan te realiseren. Dat betekent een goede afvloeiingsregeling, zonder zwijgplicht, zoals de directie die nu oplegt.

Dat sociaal plan heeft Blijdorp ook hard nodig. De dierentuin is een B3-stichting. Die status kregen vroeger instellingen die grotendeels afhankelijk waren van subsidies en een pensioenvoorziening (ABP) zochten. Groot nadeel: de instelling moet de ww-uitkering betalen van elke ontslagen werknemer.

Doorschuiven naar volgend college

Ook een motie van Leefbaar Rotterdam heeft volgens indiener Robert Simons al een meerderheid. Oorspronkelijk wilde hij dat Blijdorp per direct een jaarlijkse steun van twee miljoen zou krijgen. Maar dat plan had het volgens Simons niet gehaald. Hij kiest er voor om, zoals wethouder Bert Wijbenga (VVD) in de commissie aanbood, alles voor te bereiden zodat een volgend college (maart 2022) de voorzet kan inkoppen.

Schimmigheid

Of dat over een jaar gebeurt is de vraag. Het past in de schimmigheid rond dit proces, in navolging van zware dossiers als Feyenoord City en het Warmtebedrijf. Het rapport van Deloitte dat inzicht moet ingeven in de financiële keuzes voor en van Blijdorp komt vrijdag voor de buitenwereld beschikbaar, een dag na de stemming over Blijdorp.

Is dat het volgen van regeltjes of opzet? Want, behalve de gemeenteraad, hoe weten anderen hoe tot een zorgvuldige afweging is gekomen. Zo zijn er nog voldoende vragen. Wat gebeurt met de centen, bijeengebracht door Patricia Paay en andere crowdfundingsacties? Wat gebeurt met de steun van de overheid, die binnen een maand beschikbaar komt? "Hartverwarmend en ze komen ten goede aan de dierentuin. Helaas zullen we nog steeds moeten saneren", antwoord de directie op die vraag.