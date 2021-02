Rotterdam wil als eerste stad bezorgscooters harder aanpakken

Rotterdam wil als eerste stad in Nederland meer regels opstellen om overlastgevende bezorg-scooters aan te pakken. Het is een voorstel van de VVD, dat volgens de partij donderdagmiddag op een meerderheid in de gemeenteraad kan rekenen.

Daarmee is de Maasstad de eerste stad van Nederland die met een specifieke aanpak voor bezorgscooters komt. Ook eigenaren van restaurants worden betrokken.

Meer ongelukken en schade

Het aantal bezorgscooters dat door de stad scheurt, neemt door de coronacrisis flink toe. We laten steeds meer eten thuisbezorgen. Een Italiaanse pizza of Griekse pita is lekker, maar aan al dat bestellen zit ook een schaduwzijde. Want bezorgscooters die jou hiervan voorzien houden zich niet altijd goed aan de verkeersregels. Dit leidt tot ongelukken en de VVD wil dit tegengaan.

De schade die bezorgscooters veroorzaken is behoorlijk. Zo zijn zij zes keer vaker betrokken bij ongelukken met schade dan privérijders. Ook lopen slachtoffers bij ongelukken met bezorgscooters meer letsel op in vergelijking met particuliere scooters.Dat komt grotendeels door hun rijgedrag.

Het plan van de VVD geeft gemeente en politie meer ruimte om de horecabedrijven, waar de scooters voor rijden, aan te pakken. Als de bezorgers te vaak voor problemen zorgen, krijgt het horecabedrijf een brief. In Rotterdam-Feijenoord wordt al gewerkt met het systeem. Daar is het een succes, omdat het aantal overtredingen zichtbaar omlaag is gegaan.