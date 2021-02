Rotterdams filmfestival kijkt met glimlach terug op eerste online deel: 'Grote publieksgroep bereikt'

Het 50-jarig jubilieum van het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR) vond door corona (tot nu toe) grotendeels online plaats. Het publiek beleefde het festivalprogramma thuis met livepremières of via on demand-vertoningen die 72 uur na de première beschikbaar bleven. Zakelijk directeur Marjan van der Haar blikt tevreden terug. "Het was een behoorlijk succes."

Het eerste online deel van IFFR was tussen 1 en 7 februari. In totaal werden 65 films inclusief 40 wereldpremières vertoond. "We hebben tot over de 130 duizend bezoekers gehad. Dat is voor dit deel van het festival behoorlijk groot. We hebben echt een grote publieksgroep kunnen bereiken", zegt directeur Marjan van der Haar.

Het filmfestival zag zelfs een stijging van 15 procent qua kijkers door heel het land. Van 21 procent uit provincies buiten Noord- en Zuid-Holland in 2020 naar 37 procent in februari 2021. "Een behoorlijk succes", zegt Van der Haar.

Maar IFFR wil doorontwikkelen. "We willen kijken hoe we kunnen innoveren. Dat is belangrijk, want je wil wel die films bij het publiek blijven brengen." Deze editie is interessant om te kijken hoe ze dat het beste kunnen doen. "Studio's bouwen in De Doelen in plaats van doeken om op te screenen."

Maar ook context eromheen brengen, zoals talkshows en live Q&A's, is van belang. "Dat is heel goed verlopen, dus we hebben ongelooflijk veel geleerd hiervan." Het is daarom niet uit te sluiten dat virtuele elementen van nu blijven als de coronacrisis op zijn einde is gekomen.

4 miljoen YouTube-bezoeken

Daarnaast keek 20,1 procent van de kijkers naar online premières en 79,9 procent on demand. In totaal waren er 4 miljoen YouTube-bezoeken tussen 22 december 2020 en 7 februari 2021.

Festivaldirecteur Vanja Kaludjercic: “Het eerste hoofdstuk van deze bijzondere 50ste festivaleditie stond niet alleen in het teken van grote uitdagingen, maar ook van grote kansen. Ik ben ongelooflijk trots hoe we met grote daadkracht in staat waren om opmerkelijke debuterende talenten te introduceren bij publiek en professionals."

Op 17 februari gaat het festival verder met IFFR Unleashed: 50/50: 50 films uit 50 festivaledities worden dan gepresenteerd. Ook zullen andere activiteiten plaatsvinden. IFFR sluit af met een feestelijk viering van 2 tot 6 juni.