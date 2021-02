Damherten afschieten voorlopig verboden in Hoeksche Waard

Jagers mogen voorlopig geen damherten meer afschieten in de Hoeksche Waard. Het is wachten op een uitspraak van de rechter. Tegenstanders van het afschieten van de dieren hebben de zaak aangespannen.

Wanneer de zitting plaatsvindt, is nog onduidelijk. Dat kan naar verwachting maanden duren.

Eerst vindt er een gesprek plaats tussen de initiatiefnemers van de petitie en de provincie. Tot die tijd wordt er niet geschoten. Het uitstel is naar aanleiding van de petitie die ruim 3 duizend keer was ondertekend door tegenstanders.

Twaalf damherten afgeschoten

Toch zijn er, tot grote verbazing van de tegenstanders, sinds 1 januari twaalf damherten afgeschoten, laat een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland weten.

Ray Boon, indiener van de petitie vraagt zich af: "Waarom al schieten als je weet dat er een rechtszaak komt? Was het zo nodig? We gaan het uitzoeken! We blijven strijden voor de rest van de roedel. "

Het gesprek tussen Boon en de provincie vindt half maart plaats. In het voorjaar mogen de herten sowieso niet worden afgeschoten, vanwege eventueel zwangere hindes.

Stoppen met afschieten

Vorig jaar werd aangekondigd dat de damherten doodgeschoten mogen worden, omdat ze voor gevaar in het verkeer zouden zorgen. Daar was niet iedereen het mee eens.

Tegenstanders van het afschieten van de herten waren als reactie naar de rechter gestapt en startten een online petitie. De ondertekenaars wilden dat er een streep ging door het plan van de provincie om de groep damherten bij Strijen en Numansdorp af te schieten. Daar lijkt voorlopig gehoor aan te zijn gegeven.

Volgens de provincie gaat het om een groep verwilderde damherten. "Deze damherten zijn rond het jaar 2000 ontsnapt en het is niet bekend wie de oorspronkelijke eigenaar is", zeiden zij destijds.