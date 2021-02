Tramschutter Gökmen T. steekt bewaarder in De Schie neer

Rijnmond-journalist Sjoerd Bootsma over neersteken bewaker in De Schie door tramschutter Gökmen T.

De Utrechtse tramschutter Gökmen T. heeft woensdagmiddag een bewaarder in de Rotterdamse gevangenis De Schie in gezicht en nek gestoken. Het personeelslid raakte lichtgewond. De bewaarder is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld, bevestigt een woordvoerder van de gevangenis.

De actie had plaats op de afdeling A3 waar terroristen in de Schie zitten. Het wapen heeft hij vermoedelijk zelf gefabriceerd. De aanleiding voor de steekpartij is onduidelijk.

De 39-jarige T. opende op 18 maart 2019 het vuur in een Utrechtse tram. Vier mensen overleden, zes personen raakten gewond. T. werd vorig jaar veroordeeld tot levenslang. Hij ging niet in hoger beroep.

T. werd verdedigd door de Rotterdamse advocaat André Seebregts, die aan hem was toegewezen. De advocaat werd tijdens de zaak bespuugd door de verdachte. Hij is nu niet meer zijn advocaat.

Gökmen T. is na zijn daad in een strafcel geplaatst. Hij zal zich moeten verantwoorden voor het steken. Hij kan volgens een advocaat niet langer in de gevangenis zitten dan levenslang (25 jaar). Bij zijn verzoek tot vrijlating zal elke daad worden meegewogen.