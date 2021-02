POLL: Wat doe jij met je seizoenkaart van Feyenoord?

Door de bekeruitschakeling is de kortste route naar Europa nu afgesloten. In de wedstrijd leek er lange tijd niks aan de hand voor Feyenoord. In een hoog tempo werd een 1-0 achterstand omgebogen in een 1-3 voorsprong. Maar na de rode kaart van Steven Berghuis ging het helemaal mis voor de Rotterdammers. In de laatste tien minuten scoorde SC Heerenveen drie keer om een plaats in de halve finale te bemachtigen.

De beker werd na een slechte januari maand in de competitie de belangrijkste troef om Europees voetbal te halen. De inkomsten uit die Europese toernooien zijn van groot belang voor Feyenoord, waar het financieel rommelt door de coronacrisis.

En dus is de vraag, met het matige voetbal en de financiële zorgen van Feyenoord. Wat doe jij met je seizoenkaart van Feyenoord? Laat het ons weten via onderstaande poll.