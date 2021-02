Extra personeel nodig voor grootschalige vaccinatie in Rotterdam en omgeving

De GGD is op zoek naar extra personeel voor de vele miljoenen mensen die een prik willen krijgen. Die mogen aan de slag in een van de twintig bestaande en nieuwe priklocaties.

"Op dit moment zijn we bezig om op twee locaties te vaccineren: Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en in sporthal Den Oert in Spijkenisse. We kunnen daar tussen de 4500 en 4800 vaccinaties uitdelen per dag. We zijn hierbij afhankelijk van het aantal vaccins dat binnenkomt", zegt Maarten Tanis, programmamanager Vaccinatie voor de Regio Rijnmond.

Totaal heeft de GGD 20 plekken in Rotterdam en omgeving aangewezen als priklocatie voor de coronavaccins. Ook de laatste locatie, aan de Slinge, is goedgekeurd door de betrokken instanties. "Maar in het tweede en derde kwartaal zullen we 100 duizend vaccinaties zetten per week."

Personeel nodig voor priklocaties

Per priklocatie kom je dan uit op 'een heleboel' vaccinaties per week. Dat betekent dat de plekken die er komen groot moeten zijn. Ook moeten veel mensen gaan helpen met prikken. "We hebben 100 tot 150 mensen nodig per locatie. Die hebben we niet vandaag nodig, maar dat wordt in de komende maanden opgebouwd als we nog drie locaties gaan openen. Daarna zal het sneller gaan."

Mensen die willen helpen moeten vooral flexibel en gemotiveerd zijn. De GGD zoekt artsen, vaccinatiecoördinatoren en prikkers. Maar er is in ieder geval genoeg werk: in totaal voor ongeveer 2 tot 3 duizend mensen. Je kan je aanmelden via de website werkenvoorrotterdam.nl.