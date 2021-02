Wielrenner Olav Kooij (19) maakt per direct de overstap naar WorldTour-ploeg Jumbo-Visma

Hij zou eigenlijk pas in juli dit jaar de overstap naar de profs maken, maar wielrenner Olav Kooij (19) uit Numansdorp is door zijn ploeg Jumbo-Visma per direct overgeheveld van de Development-ploeg naar de WorldTour-selectie. Hij maakt zaterdag 27 februari al zijn debuut in de Omloop Het Nieuwsblad.

De vervroegde promotie van Kooij heeft onder meer te maken met de kalender van het Jumbo-Visma Development Team, waar door de coronacrisis steeds meer koersen uit wegvallen. Daarnaast had de profploeg van Jumbo-Visma een gat te vullen in de klassiekerploeg, na het wegvallen van de geblesseerde Mike Teunissen.

"We hebben met Olav een uitgebalanceerd talentontwikkelingsprogramma voor ogen", vertelt sportief directeur van Jumbo-Visma Merijn Zeeman via de officiële kanalen van de ploeg. "Daarbij wordt niet alleen gekeken naar zijn wedstrijdprogramma, maar bijvoorbeeld ook naar de voorbereiding daarop en de specifieke rol in een wedstrijd. Helaas vallen er echter steeds meer koersen weg uit het programma van ons developmentteam en tegelijkertijd ontstaat er in het profprogramma juist meer ruimte door het uitvallen van renners. Dat creëert voor Olav een situatie waarin een overstap het beste bijdraagt aan zijn opleiding en ontwikkeling."

Verzekerd van wedstrijden

Kooij zelf is ook blij met zijn vervroegde stap naar de WorldTour. "In de profkoersen kan ik een hoop leren. Die ervaring neem ik allemaal mee in mijn rugzak. Door nu deze stap te zetten ben ik iets meer verzekerd van het rijden van wedstrijden en dat is een belangrijk onderdeel van mijn ontwikkeling. Mijn ploeggenoten van de opleidingsploeg ga ik nu wat minder zien, maar op gezamenlijke trainingskampen en in koersen met een mixteam kom ik ze echt nog wel tegen. Daarnaast hoop ik ze ook snel terug te zien in het WorldTour-team."

Vorig jaar behaalde Kooij, ondanks de corona-onderbreking, zeven overwinningen in het shirt van het Jumbo-Visma Development Team. Bijna al die zeges kwamen voort uit massasprints.