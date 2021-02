Truckers voeren actie voor cao: 'Corona of niet, wij gingen gewoon door'

Vrachtwagenchauffeurs in Alblasserdam hebben donderdagmorgen een uur lang actie gevoerd voor een nieuwe cao. "Scholen en winkels konden sluiten, maar van ons wordt er maar verwacht dat we doorgaan. Onder niet al te prettige omstandigheden. En wat staat er tegenover?"

Trucker Rian Nieuwenhuis kijkt rustig voor zich uit op het terrein van transportbedrijf Van der Lee. "Op zich de beste werkgever die ik me kan wensen, maar er moet echt een signaal afgegeven worden."

De chauffeurs wachten al meer dan een jaar op een nieuwe cao. In de tussentijd heeft de uitbraak van het coronavirus het werk van een chauffeur er niet makkelijker op gemaakt. "Als je in de vrachtwagen naar het buitenland rijdt, moet je maar afwachten wat je tegenkomt. Veel zaken waar je normaal eten haalt, die zijn gesloten. Ik heb altijd wel wat bij me voor noodgevallen, maar dit is bijna onmenselijk."

Ook op sanitair vlak was het 'coronajaar' geen pretje voor de chauffeurs. Nieuwenhuis: "Toiletten zijn er niet meer vanwege corona. Het is eigenlijk niet meer te doen."

In de tussentijd zijn de vrachtwagenchauffeurs wel door blijven rijden. "En dan willen de werkgevers niet verder gaan twee procent", zegt FNV-bestuurder Birgitte Staal. "De chauffeurs hebben onder deze omstandigheden steeds hun werk moeten doen, daar zou toch wel meer tegenover moeten staan." De vakbonden eisen een loonsverhoging van 3,5 procent.

Niet te betalen

Nieuwenhuis zit al meer dan de helft van zijn leven op de vrachtwagen, maar een vetpot is het nooit geweest. "Zeker als alleenstaande kan je hier echt niet van rondkomen."

"Daar komt nog eens bij dat veel oudere collega's ook willen kijken of ze eerder kunnen stoppen met werken", gaat Nieuwenhuis verder. "Kijk bijvoorbeeld naar chauffeurs die voor supermarkten werken. Die rolcontainers over stoeptegels gaan nog wel als je er één of twee moet verplaatsen. Maar het zijn er altijd veel meer. Dat is bijzonder zwaar."

Volgens Nieuwenhuis is over de zware inspanningen al meerdere keren gesproken met de werkgevers, maar worden die voorstellen weggewoven.

Vervolgacties

De 'pauzeactie' in Alblasserdam is ontstaan onder het personeel van Van der Lee. Maar volgens bondsbestuurder Staal is de kans groot dat andere logistieke bedrijven er snel bij aan zullen sluiten.

"De actiebereidheid is groot", zegt ze. "De gesprekken zijn begin vorig jaar al begonnen. Het heeft echt te lang geduurd. Nu liggen de gesprekken al stil sinds november en dat kan gewoon niet."