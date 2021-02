Meer dan 2 ton aan donaties opgehaald Plaswijckpark: 'Geen haast, het moet spectaculair worden'

De heftige brand die 27 januari het theatergebouw van familiepark Plaswijck in de as legde, liet niemand onberoerd. Jonge en oude bezoekers zamelden ijverig geld in. "Dit leverde tot nu toe meer dan 2 ton aan donaties op", zegt Annemarie Weverling. Zij is voorzitter van stichting Plaswijck.

Rijnmondverslaggever Jacco van Giessen was donderdagochtend in het park. Daar is men hard bezig om de schade te herstellen, al is van de ravage weinig meer te zien. We hebben enorm ons best gedaan om de overlast voor de omgeving en onszelf enorm te beperken, want het stinkt natuurlijk", zegt Fred Nijveld. Hij is parkmanager bij het Plaswijckpark.

Drie weken geleden zorgde een vlammenzee voor een ravage bij het theatergebouw in het Rotterdamse familiepark Plaswijckpark. Niemand raakte gewond, maar het pand met een rieten dak was niet meer te redden.

Tal van inzamelingsacties

In een mum van tijd werden tal van inzamelingsacties uit de grond gestampt. "Dat heeft in totaal iets meer dan twee ton opgeleverd", zegt Weverling.

De grote acties zijn inmiddels afgelopen, maar kleine acties gaan nog door. Een voorbeeld is de actie van de vier vrienden Joop, Thibo, Fender en Onno. "Zij lopen in korte broek en halen daar geld mee op.

Op de plek van het theatergebouw is nu ruimte voor iets anders. Maar wat precies, daar zijn Weverling en Nijveld hard over aan het nadenken. "Voor het komend seizoen, als we hopelijk weer open mogen, gaan we interactieve spellen doen. Dat betekent dat er een boog komt, waar je onder kan dansen. Met kleurtjes word je dan vertelt welke bewegingen je moet maken", zegt Weverling enthousiast.

"Die spellen kopen we. Dat kan ook, omdat we zoveel geld hebben gekregen. We vinden dan ook dat we daar iets anders en nieuws mee moeten doen." 'Prachtig' noemt ze het, om de kinderen zo in beweging te krijgen.

De kinderen zelf hadden ook ideeën over wat er op de lege plek moest komen. Via tekeningen, variërend van een reuzenrad, speelboomhut en bobsleebaan, lieten ze hun creativiteit de vrije loop gaan.

Tijdelijke invulling

Toch is dit wel een tijdelijke invulling van de plek. Maar wat komt daarna? "Het zou een theater kunnen worden, maar we weten nog niet precies hoe het eruit gaat zien. We nemen ook de tijd om dat te ontdekken. We willen kijken wat de wensen zijn van kinderen en onze bezoekers", zegt Nijveld.

Na de zomer moet dat helder zijn. Wie weet kan er in de herfst al wel gebouwd worden. Weverling: "We gaan ons niet haasten, maar wel zorgen dat het spectaculair wordt."

Het plan voor nu is om met Pasen het park te openen. "Om gezellig samen eieren te zoeken."