Lukt het Advocaat opnieuw om crisis af te wenden? Alles bij Feyenoord moet wijken voor plek 2

Feyenoord ligt uit het bekertoernooi en met 12 punten achterstand op koploper Ajax gaat de Rotterdamse club dit seizoen zonder prijzen afsluiten. Toch mag niemand in en rondom De Kuip al spreken over een verloren seizoen. Meer dan ooit moét er dit seizoen namelijk nog Europees voetbal afgedwongen worden.

Dick Advocaat zal alles aan moeten wenden om het belang van de resterende competitieduels aan te geven bij zijn elftal. Want de nederlaag in Friesland is keihard aangekomen. “Toen was het elftal dood”, zei Advocaat na afloop over de laatste paar minuten in Heerenveen. Pittige woorden. Advocaat moet de komende dagen nieuw leven blazen in zijn team, want er staat veel op het spel voor Feyenoord.

De financiële problemen in De Kuip zijn groot, zo werd woensdag nog eens extra duidelijk. Het eventueel mislopen van Europees voetbal zou een volgende dreun zijn, die de club niet kan verwerken. “Het gaat erom dat we Europees voetbal halen. Daarin hebben we alleen nog finalewedstrijden”, zegt Advocaat.

Vooral het Europese ticket voor de nummer 2 van de eredivisie is extreem waardevol voor Feyenoord. Het geeft recht op deelname aan de voorronde van de Champions League. Weliswaar stroomt de Nederlandse runner-up al in de tweede voorronde in, het blijft een kans op deelname aan het miljoenenbal. Met de Europa League als vangnet. In dit artikel schetsen we de precieze routes richting de cruciale Europese inkomsten voor Feyenoord. Met de komst van de nieuw te vormen Conference League heeft de UEFA het er niet makkelijker op gemaakt.

Het is voor Feyenoord een must om volgend seizoen Europees te spelen Feyenoord heeft het geld hard nodig

Waar Champions League voetbal het échte grote geld binnenbrengt is ook de Europa League voor Feyenoord al een inkomstenbron die niet gemist kan worden. Groepsfase spelen, zoals dit seizoen, brengt al zo’n 10 miljoen in het laatje. Niet voor niets is, naast het opkrikken van de transferinkomsten, het structureler succesvol zijn in Europa een belangrijk beleidspunt bij Feyenoord.

En ja, Feyenoord neemt de eventuele Europese inkomsten niet mee in de begroting. Maar met de nodige gaten die - mede door de aanhoudende coronamaatregelen - gedicht moeten worden, is het wel een must om volgend seizoen Europees te spelen.

Sluiproute naar de Europa League

Plek twee geeft dus recht op deelname aan de tweede voorronde van de Champions League. Daarna volgt nog een derde voorronde én een play-off ronde. Of Feyenoord, net als elke andere Nederlandse club, drie voorrondes in het miljoenenbal overleeft, is onzeker. Bij een voortijdige uitschakeling volgt er nog een sluiproute naar de Europa League.

Uitschakeling in de tweede voorronde CL betekent: instromen in de voorlaatste voorronde van de Europa League. Uitschakeling in de derde voorronde CL geeft Feyenoord een herkansing in de Europa League play-offs. En als Feyenoord de play-offs in de Champions League voorronde zou halen, is het verzekerd van groepsfase Europa League.

Feyenoord kan tóch het Europees ticket voor de bekerwinnaar nog in handen krijgen Plek 3 kan tóch nog recht geven op Europa League

Via het bekertoernooi had Feyenoord zich meteen in de play-offs van die Europa League kunnen spelen. Dat Europese ticket is, samen met de hoofdprijs zelf, nu weg voor de Rotterdammers. Hoewel? Er is nog één mogelijkheid om het bekerticket voor de bekerwinnaar in handen te krijgen.

Als Ajax kampioen wordt (of tweede) én de beker wint, krijgt de nummer drie van de eredivisie het Europese ticket dat eigenlijk voor de bekerwinnaar is. Gekscherend zou je kunnen zeggen dat iedere Feyenoorder vanaf nu in het bekertoernooi de Amsterdamse rivaal moet steunen.

Conference League, veel minder lucratief

Géén tweede plek of deze escape via een Amsterdamse bekerwinst betekent dat Feyenoord alleen nog zicht heeft op de veel minder lucratieve Conference League. Een nieuw Europees toernooi dat er vanaf volgend seizoen bij komt. Alle beetjes helpen, maar de inkomsten in de Conference League liggen weer iets lager dan in de Europa League en zijn niet vergelijkbaar met de Champions League inkomsten.

De nummer 3 van Nederland stroomt in bij de derde voorronde van die kleinere Conference League en moet dus twee tegenstanders verslaan om tot de winterstop Europees te spelen. Het ticket voor de play-offs winnaar tussen de nummers 4 tot en met 7 is zo mogelijk nog minder waard geworden. Dat team speelt nog eens een extra voorronde om de Conference League te bereiken.

De inkomsten uit de Conference League zijn veel lager dan de Europa League Het financieel belang is groot

Vooralsnog houdt de KNVB de opzet met de Europese play-offs nog in stand. Vanwege corona is het wel ingekort tot enkele ontmoetingen. Ondertussen zullen ze in Zeist zich toch ook wel afvragen of deze play-offs nog wel zin hebben? En of het niet verstandiger is, vanwege de coëfficiënten, om de nummer 4 van Nederland in de competitie sowieso te voorzien van dit Europese ticket.

Drie uitduels in acht dagen

Allemaal leuk en aardig, maar wie ziet op dit moment Feyenoord nog daadwerkelijk tweede worden? De achterstand op PSV, dat daar nu nog staat, is zes verliespunten. Feyenoord moet zelf een stabiele serie neerzetten om de Eindhovenaren en eventueel AZ en Vitesse echt te bedreigen. En heeft het elftal van Advocaat de mentaliteit om dat op te brengen?

“We moeten er sowieso in geloven dat het kan”, zegt Leroy Fer over de afsluiting van het seizoen. “Vanaf vandaag moet de knop om. En elke wedstrijd zien als een finale om vol voor die tweede plaats te gaan.”

Met terugwerkende kracht blijft het puntenverlies in thuiswedstrijden tegen Sparta en Heracles en uit bij RKC Waalwijk de Rotterdammers achtervolgen. Feyenoord kan zich weinig permitteren in de komende duels. In acht dagen gaat Feyenoord langs bij FC Twente, FC Groningen en AZ. Weinig mensen zullen in die reeks wedstrijden inzetten op 3 gespeeld, 9 punten.

Daarna zijn er ook nog tien wedstrijden te gaan, de competitie is nog steeds lang. De resultaten in dit komende blok met uitwedstrijd gaan wel bepalen hoeveel perspectief Feyenoord nog heeft op Europees voetbal én welk toernooi dat dan zou zijn. Het is een perspectief dat de spelers, de staf maar eigenlijk ál het personeel van Feyenoord op dit moment keihard nodig heeft.