Koningin Maxima bezoekt school Oud-Beijerland: 'Wat heeft u mooie oorbellen'

Een opmerkelijk bezoek in Oud-Beijerland deze donderdag. Daar stond Koningin Maxima op de stoep van de Sabina van Egmond basisschool. Het was het eerste fysieke werkbezoek van de koningin dit jaar.

"Het was voor veel mensen op de school ook wel een verrassing", zegt directeur Jeffrey van der Veeken. "We hadden ze verteld dat de burgemeester langs zou komen. Ze werden pas een paar minuten van te voren op de hoogte gesteld."

Een van de docenten, meester Ernst-Jan van groep 7/8, had nog bedacht dat hij een overhemd aan moest trekken. Maar of dat wel voldeed aan het bezoek van de koningin? "Er waren ook wat ouders uitgenodigd en zij kregen pas enkele minuten van tevoren pas te horen wie er langs kwam. Ik zag er een paar toch wel wit wegtrekken."

'Was eerst wel spannend'

Van de spanning was al vrij snel niets meer te merken, gaat Van der Veeken verder. Hij omschrijft de vorstin als 'betrokken, geïnteresseerd en goed voorbereid'.

"Ze ging ook in gesprek met een paar kinderen", vertelt de directeur verder. "En dat was eerst wel spannend, maar dat sloeg later ook helemaal om. Een van de meiden, Ilse uit groep 8, maakte daarna de opmerking dat ze de oorbellen van Maxima zo mooi vond."

Maxima was naar Oud-Beijerland gekomen om een beeld te krijgen van onderwijs in corona-tijd. Daarom had ze ook contact met groep 5 van juf Nicole via een videoverbinding naar de andere locatie van de school.

Van der Veeken: "Er werd vooral gesproken over hoe het onderwijs werd ervaren en waar mensen tegenaan lopen."

Maatregelen

Tijdens de gesprekken liet de koningin ook weten dat ze bijzonder blij was dat ze zelf ook weer een keer ergens naar toe kon.

Het bezoek had ook vanwege de coronamaatregelen behoorlijk wat voeten in de aarde. "Het maakte het ook extra ingewikkeld", gaat Van der Veeken verder. "De veiligheid van de leerlingen, ouders en docenten gaat natuurlijk voor. Dus iedereen moest rechtstreeks naar de klas. De Koningin ging ook rechtstreeks naar de klas en hield ook steeds anderhalve meter afstand."

Vorige week liet Koning Willem Alexander nog weten dat zijn eigen dochters, die inmiddels op de middelbare school zitten, bijzonder veel moeite hebben met het volgen van thuisonderwijs.